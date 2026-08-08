Según se informa, el Arsenal ha recibido un importante impulso en su continua persecución del atacante de la Juventus Yildiz. El internacional turco ha demostrado ser una promesa ilusionante con una serie de actuaciones llamativas en la Serie A. Ahora está dispuesto a comunicar a los gigantes italianos que quiere activamente unirse al Arsenal este verano.

Según Indy Kaila, el jugador de 21 años está deseando cerrar un traspaso al norte de Londres y comunicará su deseo definitivo a la cúpula de la Juventus. A pesar de la postura clara del jugador, cerrar un acuerdo no será sencillo. El club de la Serie A le ha puesto un precio de salida enorme de 120 millones de libras, lo que podría poner seriamente a prueba la determinación financiera del Arsenal.