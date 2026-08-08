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La estrella de la Juventus está lista para forzar su fichaje por 120 millones de libras al Arsenal tras el desaire de Vinicius Junior
Yildiz, listo para exigir un traspaso al Arsenal
Según se informa, el Arsenal ha recibido un importante impulso en su continua persecución del atacante de la Juventus Yildiz. El internacional turco ha demostrado ser una promesa ilusionante con una serie de actuaciones llamativas en la Serie A. Ahora está dispuesto a comunicar a los gigantes italianos que quiere activamente unirse al Arsenal este verano.
Según Indy Kaila, el jugador de 21 años está deseando cerrar un traspaso al norte de Londres y comunicará su deseo definitivo a la cúpula de la Juventus. A pesar de la postura clara del jugador, cerrar un acuerdo no será sencillo. El club de la Serie A le ha puesto un precio de salida enorme de 120 millones de libras, lo que podría poner seriamente a prueba la determinación financiera del Arsenal.
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Arteta identifica a su objetivo soñado para el ataque
Desde luego, no es la primera vez que Yildiz ha sido vinculado con fuerza con un cambio al Emirates Stadium. El periodista de Sky Sacha Tavolieri describió anteriormente al talentoso joven como el "objetivo soñado" absoluto de Mikel Arteta.
Además, The Athletic informó anteriormente de que el Arsenal realizó una consulta formal sobre la disponibilidad del jugador de 21 años, solo para que la Juventus le dijera con rotundidad que estrictamente no estaba en venta. Sin embargo, el supuesto deseo del jugador de marcharse podría ahora cambiar por completo el panorama de las negociaciones.
Está claro que este desarrollo parece algo a seguir muy de cerca para los aficionados del Arsenal, especialmente después de la reciente noticia de que el gran objetivo Vinicius Junior firmó esta semana un nuevo contrato de larga duración con el Real Madrid.
Las estadísticas apuntan a una mejora importante
Al analizar el posible impacto de Yildiz en el Emirates, los números sugieren que aportaría un impulso significativo a una delantera a la que en ocasiones le ha faltado eficacia de cara a portería. El análisis de WhoScoreddestaca al joven por ser muy fuerte en el regate, además de sólido en la definición y en los pases clave.
En cuanto a cifras puras, Yildiz firmó una destacada temporada 2025/26, cerrando la campaña con 11 goles y nueve asistencias en todas las competiciones. Este nivel de producción ha llevado a muchos a creer que supondría una mejora clara respecto a Gabriel Martinelli, cuya forma ha sido descrita como irregular en los últimos doce meses.
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El Arsenal contempla a Barcola como opción alternativa
Ahora será fascinante ver si asegurar a Yildiz acaba siendo realmente la prioridad absoluta del Arsenal para lo que resta del mercado de fichajes de verano. Si la valoración de 120 millones de libras resulta demasiado prohibitiva, la cúpula del club podría verse obligada a explorar otras vías de alto perfil.
En su lugar, podríamos ver al Arsenal intentando reincorporarse a la ferozmente competitiva carrera por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. The Independent ha sugerido que el Arsenal sigue muy interesado en el talentoso francés. Sin embargo, cualquier intento de fichar a Barcola probablemente se encontrará con una dura competencia, ya que en los últimos tiempos el atacante del PSG ha sido vinculado con más fuerza a un traspaso bomba al rival del Arsenal en la Premier League, el Liverpool.
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