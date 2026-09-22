Con el inicio del parón internacional, el ambiente que rodea a la selección argentina es de profunda nostalgia y transición. Mientras que los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín sirven como preparación para el futuro, Mastantuono se ve eclipsado por el hecho de que el mejor jugador de la historia del país se prepara para su despedida definitiva con la famosa camiseta a rayas. El joven está ampliamente considerado como el heredero de la icónica camiseta con el número 10, pero es plenamente consciente del enorme vacío que quedará cuando la superestrella del Inter Miami se aparte oficialmente del escenario internacional.

Mastantuono habló con franqueza sobre el peso emocional de esta transición a su llegada. Preguntado por la perspectiva de afrontar un futuro sin el capitán, Mastantuono admitió que la transición sería dolorosa. «Es difícil. Después de Leo, es muy difícil para todos porque es nuestro ídolo, no solo en el fútbol. Creo que es un ídolo para todo el país, y va a ser triste sin él, pero vamos a tener que hacerlo por Argentina y por él», declaró Mastantuono a los periodistas.