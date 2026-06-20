La estrella de España: «Yamal me provoca mucho... y ese es el punto fuerte de Arabia Saudí»

Aymeric Laporte, defensa de España, analizó los puntos fuertes de Arabia Saudí de cara al partido de mañana en la segunda jornada del Mundial 2026.

«Estamos decepcionados tras el empate contra Cabo Verde, pero también debemos recordar que llevamos muchos partidos sin conocer la derrota, y eso nos da aún más ambición», declaró Laporte en unas declaraciones a los medios publicadas por el diario «AS».

“Nos centramos en nosotros mismos. Ante Cabo Verde fuimos sólidos atrás y evitamos sus contraataques. Mañana debemos repetir eso y, además, marcar”.

Con su paso por el Al-Nassr, añadió: «Arabia Saudí tiene jugadores excepcionales; quizá no sean muy conocidos en Europa, pero conozco a muchos y juegan muy bien al fútbol, y tal vez estén más acostumbrados al clima. Pero debemos concentrarnos en nosotros».