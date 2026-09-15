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La estrella de Costa de Marfil Seko Fofana anuncia su retirada internacional a los 31 años
El centrocampista pone fin a su carrera internacional
El experimentado centrocampista confirmó su decisión de poner fin a su trayectoria internacional a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram el lunes. Fofana baja el telón de su carrera internacional tras sumar 34 internacionalidades y marcar siete goles desde su debut con la absoluta ante Marruecos en noviembre de 2017. Su última participación en un gran torneo llegó en la Copa del Mundo de 2026, donde Costa de Marfil logró avanzar a la ronda de 32.
- ANP
Fofana comparte una emotiva despedida
En un emotivo mensaje de despedida a los aficionados, el jugador de 31 años reflexionó sobre su mayor logro, levantar el trofeo de la Copa Africana de Naciones 2024 en casa.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Fofana escribió: "Queridos aficionados marfileños, ha llegado el momento de pasar página. Con un inmenso orgullo y una profunda gratitud, he tenido el privilegio de luchar por mi país. Ganar el mayor trofeo del continente fue para mí un sueño de infancia hecho realidad, y estos recuerdos quedarán grabados para siempre en el corazón de millones de marfileños.
"Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos vosotros por la fuerza y el apoyo. Siempre seguiré siendo el aficionado número uno de Costa de Marfil, y no veo la hora de ver a esta nueva generación escribir su propia historia. En nuestra nación no falta talento."
Un viaje histórico da forma al legado
Nacido en París y tras haber representado a Francia en categorías inferiores hasta la sub-18, Fofana recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Costa de Marfil bajo la dirección de Marc Wilmots.
Su trayectoria a nivel de clubes ha incluido etapas destacadas en varias competiciones de primer nivel, entre ellas pasos por la academia del Manchester City, el Fulham y también coincidiendo con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. Actualmente, Fofana está cedido en el FC Porto, uno de los grandes del fútbol portugués, por el Rennes francés, después de haber ayudado de forma decisiva a los Azuis e Brancos a conquistar el título de liga nacional la temporada pasada.
- Icon Sportswire
Costa de Marfil arranca la fase de clasificación
El equipo de Herve Renard debe prepararse ahora para una nueva era en el centro del campo sin su veterano baluarte sosteniendo la sala de máquinas. Costa de Marfil abrirá su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 recibiendo a Ghana el 24 de septiembre, antes de viajar para enfrentarse a Somalia cinco días después. Costa de Marfil cerrará después su próximo calendario internacional con un amistoso de alto perfil contra Camerún en Abiyán el 3 de octubre.
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