La estrella de Costa de Marfil Seko Fofana anuncia su retirada internacional a los 31 años

En un emotivo mensaje de despedida a los aficionados, el jugador de 31 años reflexionó sobre su mayor logro, levantar el trofeo de la Copa Africana de Naciones 2024 en casa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fofana escribió: "Queridos aficionados marfileños, ha llegado el momento de pasar página. Con un inmenso orgullo y una profunda gratitud, he tenido el privilegio de luchar por mi país. Ganar el mayor trofeo del continente fue para mí un sueño de infancia hecho realidad, y estos recuerdos quedarán grabados para siempre en el corazón de millones de marfileños.

"Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos vosotros por la fuerza y el apoyo. Siempre seguiré siendo el aficionado número uno de Costa de Marfil, y no veo la hora de ver a esta nueva generación escribir su propia historia. En nuestra nación no falta talento."