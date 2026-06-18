La FIF ha subrayado que Wahi sigue en la selección y se espera que permanezca en el programa del equipo a la espera de nuevos acontecimientos. En un comunicado oficial, la FIF ha declarado: «La Federación de Fútbol de Costa de Marfil ha tomado nota de los artículos e informaciones publicados el miércoles 17 de junio de 2026 sobre el internacional marfileño Elye Wahi.

Hasta ahora no ha recibido notificación judicial o administrativa contra él. En este momento delicado, la FIF le brinda todo su apoyo y reafirma su confianza. Wahi sigue siendo una pieza clave de la selección marfileña.

Asimismo, la FIF comunica que el jugador no viajará a Canadá, pues aún no se han obtenido los permisos necesarios para su entrada en ese país. Por ello, Wahi permanecerá en Estados Unidos hasta el regreso de la selección.