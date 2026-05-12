Según la Associated Press, Catar le ha brindado a Soria una oportunidad de oro para consolidar su legado. Incluido en una prelista de 34 jugadores, el delantero uruguayo podría convertirse en el jugador de campo de mayor edad en una Copa del Mundo si logra estar en la lista final de 26 para el torneo que empieza el 11 de junio. El récord lo tiene ahora Milla, quien jugó en Estados Unidos ’94 con 42 años. Tras una crucial victoria por 2-1 en la fase de clasificación contra los Emiratos Árabes Unidos, Soria declaró: «Orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi y representar a este hermoso país».