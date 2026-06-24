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La esposa de Raphinha responde con furia a las «absurdas» afirmaciones sobre la situación económica de la estrella del Barcelona y de la selección brasileña
Belloli desmiente los «absurdos» rumores económicos
La esposa de la estrella blaugrana ha rechazado las informaciones sobre el patrimonio de su familia. En declaraciones al *Daily do Garotinho*, Belloli se mostró incrédula por tener que hablar de asuntos privados y afirmó que esas cifras no reflejan su vida en Cataluña.
«Me parece absurdo tener que hablar de mi situación económica. Aunque ganáramos solo el 10 % de lo que gana Raphinha, seguiríamos siendo muy afortunados», afirmó. Al principio dudó en responder para no parecer insensible ante las dificultades económicas de la gente.
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El motivo del silencio
Belloli explicó su silencio: buscaba equilibrar la defensa de su reputación con la humildad. Temía que responder sobre su patrimonio confundiera a sus seguidores y al público de Brasil y España.
«No veo motivo para publicar eso en redes, pues conozco la realidad social en la que vivimos. Si publicara: “No soy pobre, sigo siendo rica”, me criticarían por falta de clase. Pensé que el tema se olvidaría, pero los rumores llegaron a España y ahora todos creen que pasamos apuros económicos».
Orígenes de la especulación sobre Arabia Saudí
El exfutbolista brasileño Vampeta, campeón del Mundial 2002, desató una polémica al asegurar en el podcast «Red Cast» que Raphinha atravesaba graves problemas familiares y económicos. Incluso sugirió que estos podrían llevarlo a fichar por la Liga de Arabia Saudí por una gran suma.
El exjugador admitió que su información provenía de un “rumor” escuchado durante el Mundial, atribuido a fuentes cercanas al entorno del Barcelona. Las declaraciones se propagaron rápidamente por Sudamérica y Europa, provocando una respuesta inmediata de la familia y el círculo cercano del futbolista.
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Defensa familiar y compensación por lesiones
La familia de Raphinha respondió con firmeza. Su primo Igor Padilha criticó en redes al excentrocampista y le exigió: «Tendrás que explicar estas mentiras, amigo».
Mientras tanto, Raphinha guarda silencio y avanza en su recuperación de una lesión muscular sufrida en la victoria de Brasil 3-0 sobre Haití. Ahora, la selección espera que el extremo esté listo para las eliminatorias del Mundial.