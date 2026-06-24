La esposa de Raphinha responde con furia a las «absurdas» afirmaciones sobre la situación económica de la estrella del Barcelona y de la selección brasileña

La esposa de la estrella blaugrana ha rechazado las informaciones sobre el patrimonio de su familia. En declaraciones al *Daily do Garotinho*, Belloli se mostró incrédula por tener que hablar de asuntos privados y afirmó que esas cifras no reflejan su vida en Cataluña.

«Me parece absurdo tener que hablar de mi situación económica. Aunque ganáramos solo el 10 % de lo que gana Raphinha, seguiríamos siendo muy afortunados», afirmó. Al principio dudó en responder para no parecer insensible ante las dificultades económicas de la gente.