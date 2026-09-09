Mantener bajo control el potencial de Gabriel se ha vuelto prácticamente imposible, y la expectación en torno a él no ha dejado de crecer desde hace tiempo. Quienes siguen de cerca las categorías inferiores en Old Trafford saben desde hace ya un tiempo que otro talento especial está listo para salir de la cadena de producción.

La joya más prometedora ya ha sido apodada «Kid Messi», algo que no le hace ningún favor, pero tendrá que aprender rápido a lidiar con el peso de la expectación que están cargando sobre sus jóvenes hombros.

Gabriel saltó desde el banquillo en un amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid en Estocolmo, convirtiéndose en el jugador más joven en participar con el United en un partido no oficial. La temporada pasada no pudo debutar por la normativa de la Premier League.

También podría haber participado en las competiciones coperas nacionales, pero el Manchester United cayó pronto tanto en la FA Cup como en la Carabao Cup. Gabriel cumplirá 16 años el 6 de octubre, y eso le abrirá el camino para incorporarse plenamente a la dinámica del primer equipo.