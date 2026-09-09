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La espera del Manchester United por JJ Gabriel: la leyenda de los Red Devils Andy Cole avisa al «Kid Messi», de 15 años, de que su debut competitivo «puede que no sea esta temporada»
La joya Gabriel participó en un amistoso de pretemporada
Mantener bajo control el potencial de Gabriel se ha vuelto prácticamente imposible, y la expectación en torno a él no ha dejado de crecer desde hace tiempo. Quienes siguen de cerca las categorías inferiores en Old Trafford saben desde hace ya un tiempo que otro talento especial está listo para salir de la cadena de producción.
La joya más prometedora ya ha sido apodada «Kid Messi», algo que no le hace ningún favor, pero tendrá que aprender rápido a lidiar con el peso de la expectación que están cargando sobre sus jóvenes hombros.
Gabriel saltó desde el banquillo en un amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid en Estocolmo, convirtiéndose en el jugador más joven en participar con el United en un partido no oficial. La temporada pasada no pudo debutar por la normativa de la Premier League.
También podría haber participado en las competiciones coperas nacionales, pero el Manchester United cayó pronto tanto en la FA Cup como en la Carabao Cup. Gabriel cumplirá 16 años el 6 de octubre, y eso le abrirá el camino para incorporarse plenamente a la dinámica del primer equipo.
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¿Podría Gabriel hacer su debut competitivo en 2026-27?
Preguntado sobre si espera que en algún momento de la temporada 2026-27 se le quite el «arrendamiento» al joven, Cole, ganador del Triplete de 1999, que hablaba por cortesía de casino online de Unibet, dijo a GOAL: «No estoy seguro porque sigue siendo un chico muy joven, y quiero decir muy joven además. La Premier League no es fácil y sigue aprendiendo su oficio.
«Sé que ahora mismo se habla mucho de él. Tiene un talento fantástico y creo que, cuando llegue el momento adecuado, se le dará la oportunidad de jugar. Puede que no sea ahora, ni esta temporada ni lo que sea, pero solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo».
Otra exestrella del United, Lee Sharpe, dijo recientemente a GOAL cuando se le preguntó cuándo podría llegar la gran oportunidad de Gabriel: «Creo que tiene un buen equipo de personal a su alrededor, Michael Carrick y los chicos que tiene detrás. Creo que tiene algunos veteranos realmente buenos que le ayudarán en las situaciones que vengan.
«Se trata simplemente de gestionarlo bien y de acertar con el momento. No quieres hundir la confianza del chico, no quieres que le den patadas por todas partes y se lesione pronto. Se trata de gestionar bien su tiempo. Creo que quizá le veamos entrar tal vez 10 minutos en algún partido esta temporada, pero si no, quiero decir, solo tiene 15 años, quizá no, quizá la próxima temporada».
¿Seguirá Kai Rooney los pasos de su padre Wayne?
Otra adolescente lleno de ilusión que espera graduarse en el legendario sistema de cantera del United es Kai Rooney, el hijo mayor del máximo goleador histórico del Manchester United, Wayne. Por su perfil de delantero corpulento, parece cortado por el mismo patrón que su padre.
Preguntado por si otro Rooney podría estar pronto liderando el ataque en Old Trafford, Cole dijo: «Nunca se sabe. El fútbol está lleno de historias, así que solo tenemos que esperar y ver».
Fraizer Campbell ya le dijo anteriormente a GOAL, cuando le plantearon la misma pregunta: «Eso sería fantástico. Creo que esta temporada ha jugado con los sub-18 y los sub-23. Lo está haciendo realmente, realmente bien. Si se parece en algo a su padre, sería fantástico para el club porque Rooney era increíble en sus tiempos como jugador; incluso ahora, jugó en el partido de leyendas y todavía tiene esa técnica, ese empuje y esa hambre. Sería genial para Wayne, Coleen y la familia ver a otro Rooney vistiendo la camiseta del Man United. También sería genial para los aficionados».
Wes Brown, otro talento salido de la cantera, añadió: «Kai, tal y como es el chico, solo va a trabajar muy duro. Mantendrá la cabeza baja. Obviamente, su padre tiene estatus de leyenda, pero todo gira en torno a Kai. Tendrá que trabajar y hacerlo todo por sí mismo, asegurarse de esforzarse al máximo y seguir aprendiendo.
«Lo único que puedes esperar, incluso cuando yo era un niño, es tener una oportunidad. Si la tienes, ¿puedes aprovecharla? Lo ha hecho realmente bien para llegar donde está ahora mismo porque supongo que en algún momento habrá sido difícil para él».
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El Manchester United no acelerará el desarrollo de Gabriel y Rooney
El United se asegurará de no acelerar el desarrollo en curso de Gabriel y Rooney. Es famoso por mantener abierta una vía que lleva desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.
Por ahora, el entrenador Michael Carrick está centrado en el regreso a la competición de la Champions League contra el Sabah y en un derbi de la Premier League ante su eterno rival, el Manchester City, el domingo.
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