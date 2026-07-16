Cabeza y corazón. España y Argentina, finalistas de este Mundial, lo han demostrado. La selección de Luis de la Fuente dio una lección de juego colectivo ante Francia y, cuando Mbappé apretó, mostró garra. Lo mismo ocurrió con el grupo de Lionel Scaloni, que se apoyó en su capacidad de resurgir y en su rechazo a la derrota para ofrecer un espectáculo vibrante en sus remontadas y triunfos agónicos.
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La España de De la Fuente y la Argentina de Scaloni marcan el camino para Italia: plena confianza en Maldini y Leonardo, pues Pirlo puede tener más sentido que Conte
LOS EJEMPLOS DE DE LA FUENTE Y SCALONI
La clase obrera en el poder. Resulta curioso que los dos seleccionadores que el domingo disputarán la final del Mundial tengan tantos puntos en común. De hecho, Scaloni lo recordó tras el partido contra Inglaterra: fue su profesor en el curso de entrenador en España y se reencontraron después. En él ha hallado, sobre todo, la misma capacidad para gestionar y ganarse la confianza de un grupo dispuesto a entregarlo todo, porque cada jugador ve en su seleccionador un padre, un hermano mayor, un cómplice y alguien que valora cada detalle, incluido el aspecto futbolístico.
DIFERENTES OFICIOS
Este Mundial ha reafirmado el papel del seleccionador tradicional, pero también ha mostrado que los técnicos con experiencia en clubes sufren más de lo esperado para adaptarse a un trabajo esporádico, imposible de gestionar con las mismas reglas de un club. Cuidar al detalle la táctica y transmitir mucha información para un torneo de un mes no es tan importante como la empatía y la capacidad de leer cada momento, ya sea en el partido o en un simple gesto de la concentración, que permite a un jugador demostrar que es útil para la causa.
LA HISTORIA DE ITALIA NOS ENSEÑA QUE...
Entrenadores como Nagelsmann, Tuchel, de Boer, Ancelotti o Deschamps han fracasado porque no supieron entender asus jugadores. Son técnicos con sensibilidad para captar sus matices y tratarlos primero como personas, no solo como piezas de un sistema. La historia de nuestros triunfos con la selección lo confirma: Bearzot, Lippi y Mancini confiaron primero en los hombres, no solo en los futbolistas, y al tratarlos como compañeros alcanzaron la victoria. Crearon un grupo unido, con un sentimiento colectivo y la convicción de que todos formaban parte de una misma historia. De la amistad y la hermandad.
¡CUÁNTA PREVENCIÓN CON PIRLO!
Ojalá este largo preámbulo convenza de que la decisión de Paolo Maldini y Leonardo de elegir a Andrea Pirlo no merece escepticismo total ni más polémica.España y Argentina demuestran que, más allá del nombre del técnico, importan las ideas, los proyectos y las personas que los hacen realidad. España es un referente mundial por su cultura futbolística, construida desde la base hasta el profesionalismo, mientras que Argentina apuesta por una identidad más cultural y familiar, alimentada por la devoción absoluta hacia Messi.
REVOLUCIÓN SIN CONCESIONES
Italia carece hoy de los medios y de la materia prima para elegir un modelo, pero, por eso mismo, debe construir algo nuevo, distinto a las costumbres que en las últimas dos décadas nos han llevado a fracasar tres veces en la clasificación al Mundial y a perder nuestra identidad. Maldini, Leonardo, el nuevo presidente Malagò y toda la federación deben reconstruir desde cero, sin miramientos ni prejuicios. Dadas las condiciones de nuestro fútbol, ¿quién puede asegurar que Pirlo fracasará o que Conte es la única solución?
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