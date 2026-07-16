La España de De la Fuente y la Argentina de Scaloni marcan el camino para Italia: plena confianza en Maldini y Leonardo, pues Pirlo puede tener más sentido que Conte

Este Mundial ha reafirmado el papel del seleccionador tradicional, pero también ha mostrado que los técnicos con experiencia en clubes sufren más de lo esperado para adaptarse a un trabajo esporádico, imposible de gestionar con las mismas reglas de un club. Cuidar al detalle la táctica y transmitir mucha información para un torneo de un mes no es tan importante como la empatía y la capacidad de leer cada momento, ya sea en el partido o en un simple gesto de la concentración, que permite a un jugador demostrar que es útil para la causa.