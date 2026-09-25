Lo dirige Gian Piero Gasperini, pero la madurez la está alcanzando con Pippo Inzaghi: Dominic Vavassori, talento italo-brasileño de la generación de 2005, ha comenzado a lo grande su primer campeonato de Serie B, con la camiseta del Palermo líder. Pese a la fuerte competencia, con delanteros del calibre de Pohjanpalo y Gabrielloni, el joven de 20 años se está imponiendo en el Palermo: ya autor de tres goles en este inicio de temporada, se ha adueñado de la camiseta de titular, la número 9, y se la está ganando con creces.
La escuela Atalanta, la madurez con Inzaghi y el dilema Brasil: ¿es Vavassori el futuro de Italia?
El triple pasaporte y la escuela Atalanta
Triple pasaporte, italiano, brasileño, por los orígenes de su padre Luciano, nacido en Brasil y adoptado por una familia de Bérgamo, y polaco, por los orígenes de su madre, puede elegir entre tres selecciones: de tres cuartos hacia arriba Vavassori sabe jugar en cualquier posición, gracias a su gran técnica y a su capacidad para elegir los tiempos de llegada, además de que cuando encara al hombre se va nueve de cada diez veces. El Atalanta ha disfrutado de su talento genial, ya que también ha sido utilizado por Gasperini varias veces en la Serie A, consolidándose con la camiseta del Under 23 en la Serie C, con el que alcanzó los dos dígitos y se clasificó para los playoffs de ascenso.
El Tritium y la camada de 2005
Catorce goles hace dos años, ocho el año pasado, para el joven delantero, segunda punta con imaginación, que también con Italia se dio la satisfacción de marcar su primer gol, con la camiseta de la Italia Sub 20, antes de debutar con la Sub 21: formado en el Tritium, equipo de Trezzo d'Adda, es un predestinado que pronto desembarcará en la Serie A, quizá ya el año que viene con la camiseta de los sicilianos. Nacido en Bérgamo, de orígenes cariocas, le debe mucho a su padre, entrenador del Buraghese, en el que creció, antes de llegar a Trezzo y luego al Inter, con la clamorosa hornada de 2005. Fue decisivo el doblete que firmó precisamente en un amistoso ganado en Zingonia, contra sus coetáneos del Atalanta.
LOS ORÍGENES
Desde siempre en Bérgamo se prioriza la técnica por encima de una fisicidad que, en el caso de Vavassori, desde luego no es excelsa, pero no le ha penalizado: del niño considerado demasiado frágil al hombre que hace soñar a Palermo. Sin embargo, Dominic no ha perdido la humildad: a menudo se le puede ver en Ornago, su localidad de origen, donde con motivo de la fiesta anual echa una mano a sus paisanos, como todos los nacidos en 2005 de la Buraghese, muy vinculados al territorio, o animando a su hermana Isabel, que después de empezar como bailarina ahora también juega al fútbol y es capitana del Atalanta femenino Sub-14.
¿Es el futuro de Italia?
Ahora también Roberto Mancini lo sigue de manera especial y en las próximas ocasiones puede volver a entrar en la lista de convocados de la selección absoluta, como otros jóvenes de la Italia Sub-21 observados por el seleccionador, pero por ahora llamados por la Sub-21 de Silvio Baldini: Francesco Camarda, Alphadjo Cissè, Luca Koleosho y Antonio Raimondo. Brotes verdes que cultivar para regalarle un futuro a la altura a una selección que en los últimos años casi nunca lo ha estado.
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