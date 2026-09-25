Catorce goles hace dos años, ocho el año pasado, para el joven delantero, segunda punta con imaginación, que también con Italia se dio la satisfacción de marcar su primer gol, con la camiseta de la Italia Sub 20, antes de debutar con la Sub 21: formado en el Tritium, equipo de Trezzo d'Adda, es un predestinado que pronto desembarcará en la Serie A, quizá ya el año que viene con la camiseta de los sicilianos. Nacido en Bérgamo, de orígenes cariocas, le debe mucho a su padre, entrenador del Buraghese, en el que creció, antes de llegar a Trezzo y luego al Inter, con la clamorosa hornada de 2005. Fue decisivo el doblete que firmó precisamente en un amistoso ganado en Zingonia, contra sus coetáneos del Atalanta.







