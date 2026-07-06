La escandalosa decisión sobre Folarin Balogun muestra hasta qué punto Donald Trump y Gianni Infantino han mancillado el Mundial 2026

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, bromeó al desconocer que el 5 de julio fuera el Día de los Inocentes en Estados Unidos, mientras que la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) admitió estar «asombrada» por el levantamiento de la sanción a Balogun.

«La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa», explicó la RBFA.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones anteriores de este Mundial.

Además, la decisión contradice el Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, artículo 10.5:

«Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

Esta suspensión automática se reafirmó en la Circular n.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enviada a todas las federaciones el 12 de mayo de 2026.

Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a cada partido y en los talleres del torneo.

Por ello, la RBFA analiza todas las opciones para proteger los derechos de los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas Mundiales.