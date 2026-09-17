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¡La era Todd Boehly ha TERMINADO! El Chelsea confirma que los copropietarios venden sus participaciones y que Clearlake Capital toma el control total en Stamford Bridge
Clearlake adquiere las acciones restantes para hacerse con el control total
Clearlake Capital ha asumido oficialmente el control total del Chelsea. La firma de capital riesgo, encabezada por Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, ha comprado las participaciones del 12,83 % que anteriormente estaban en manos tanto de Boehly como de Walter. El inversor suizo Hansjorg Wyss conservará su participación actual del 12,83 % y seguirá siendo un socio clave en el renovado grupo propietario.
Este movimiento valora al conjunto de Stamford Bridge en aproximadamente 5.000 millones de libras (6.700 millones de dólares), incluida la deuda. Según el Financial Times, Boehly y Walter ingresarán de forma conjunta 950 millones de libras (1.300 millones de dólares) por la venta. Supone un cambio de poder drástico apenas cuatro años después de que el consorcio inicial comprara el club por 2.500 millones de libras (3.300 millones de dólares) tras la salida sancionada de Roman Abramovich.
Boehly dejará de inmediato su cargo como presidente del club. Sin embargo, el Chelsea ha subrayado que las operaciones del día a día, la estrategia a largo plazo y las actuales estructuras de liderazgo seguirán completamente sin cambios durante la transición.
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Boehly respalda la nueva estructura de propiedad en su mensaje de despedida
Boehly expresó un inmenso orgullo por su etapa y agradeció a la comunidad futbolística en general su apoyo. «Ha sido un honor ejercer como presidente del Chelsea Football Club», declaró el empresario estadounidense al sitio web oficial del club. «Me gustaría dar las gracias a los muchos que ayudaron a asegurar un futuro brillante para el club, incluida la Premier League inglesa, los entrenadores y jugadores, el talentoso equipo directivo y el personal del Chelsea, así como las legiones de aficionados entregados».
A pesar de las informaciones generalizadas sobre una fractura en la cúpula directiva, Boehly respaldó públicamente la nueva dirección del club. «He valorado mi asociación con Clearlake y el grupo de propietarios en general, así como las decisiones colectivas y la inversión que hemos realizado para apoyar el éxito inmediato y a largo plazo del club», añadió. «Estoy seguro de que el Chelsea está bien posicionado para seguir teniendo éxito bajo el liderazgo de Clearlake».
Los cofundadores de Clearlake, Eghbali y Feliciano, devolvieron el gesto y elogiaron las contribuciones del presidente saliente desde la compra de 2022. El dúo describió a Boehly como un socio importante que «siempre será parte de la historia del Chelsea», al tiempo que reafirmó su propio compromiso con el desarrollo de la infraestructura deportiva del club y de la plantilla. Mientras tanto, el Chelsea publicó un comunicado oficial en el que elogió el «compromiso inquebrantable» de Boehly para garantizar que los aficionados se sitúen en el centro de la identidad del club.
Las tensiones en la directiva terminan con la salida de Walter en medio de una investigación
La reestructuración en la sala de juntas llega tras meses de supuestas tensiones entre bastidores en Stamford Bridge. Las relaciones entre Clearlake y Boehly se habían deteriorado de forma constante, y las informaciones señalaban que ambas partes habían explorado activamente vías para comprar la participación de la otra a lo largo de 2024. Clearlake, que ya poseía una participación mayoritaria dominante del 61,5 %, acabó imponiéndose en la lucha interna de poder.
La salida de Walter añade otra capa de intriga a esta repentina reestructuración. El empresario estadounidense está siendo investigado actualmente a nivel federal en relación con sus compañías de seguros. Justo el mes pasado, vendió de forma abrupta su participación en Los Angeles Lakers a Joshua Kushner y Bob Iger con una valoración de 12,5 mil millones de dólares, solo 14 meses después de adquirir la franquicia de la NBA. Eso sí, sigue siendo el propietario de Los Angeles Dodgers.
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Alonso, encargado de mantener el impulso europeo del Chelsea
El Chelsea debe gestionar ahora esta importante transición en los despachos sin permitir que descarrile su progreso sobre el terreno de juego. El entrenador Xabi Alonso ha llevado a los Blues al sexto puesto de la clasificación de la Premier League en las primeras etapas de la temporada, y mantener ese impulso será crucial.
Con Clearlake prometiendo una estabilidad total en los departamentos deportivo y médico, el foco volverá rápidamente a la competición doméstica. La plantilla de Alonso buscará acercarse a los puestos de la Champions League, al margen de los cambios financieros y corporativos que se producen por encima de ella.
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