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¡La era Todd Boehly está a punto de TERMINAR! Los copropietarios del Chelsea venderán su participación mientras Behdad Eghbali y Clearlake Capital avanzan para hacerse con el control total
Clearlake se acerca a la toma de control total
Según se informa, Boehly y Mark Walter están a punto de salir de Chelsea. Las conversaciones se han acelerado en las últimas semanas, con los accionistas mayoritarios Clearlake Capital dispuestos a comprar las participaciones minoritarias del dúo estadounidense, .
Clearlake, liderado por Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, posee actualmente un 61,5 por ciento de participación en el Chelsea. El 38,5 por ciento restante se reparte a partes iguales entre Boehly, Walter y el multimillonario suizo Hansjorg Wyss. Si tiene éxito, esta compra interna daría a la firma de inversión una autoridad casi total sobre el club del oeste de Londres.
El consorcio BlueCo compró el Chelsea a Roman Abramovich en mayo de 2022 por 2,5 mil millones de libras, comprometiéndose además a una inversión adicional de 1,75 mil millones de libras. Sin embargo, la tensión entre bastidores ha ido creciendo, y según se informa, Boehly y Eghbali han chocado por la dirección deportiva del club y una posible remodelación de Stamford Bridge.
- Nicolo Campo
Walter confirma un plan de salida rentable
Mientras que las negociaciones anteriores supuestamente se estancaron por las valoraciones, Walter ahora está a punto de obtener beneficios sobre su inversión inicial. Un portavoz del empresario de 66 años confirmó a Bloomberg que un acuerdo está cada vez más cerca.
"Esta posible transacción valora la participación de Mark Walter en el Chelsea Football Club con una prima respecto a su inversión inicial y es otra inversión deportiva exitosa para él", declaró el portavoz. "Después de esta salida, el Sr. Walter tiene la intención de realizar futuras inversiones relacionadas con el deporte".
El representante también aclaró que el empresario estadounidense no fue el principal impulsor de la inminente venta. "Walter no inició la propuesta de transacción para vender su participación, que lleva bastante tiempo gestándose", concluyó el comunicado.
La ruptura entre los propietarios llega al punto de no retorno
Boehly fue la cara visible original de la compra de 2022 y ejerce como presidente del club. Sin embargo, Eghbali se ha convertido en la figura más activa en la directiva, en contacto frecuente con los directores deportivos y asistiendo a los partidos tanto en casa como fuera.
Los rumores de una guerra civil entre los copropietarios han circulado durante dos años. Una cláusula de gobernanza acordada de antemano ya preveía apartar a Boehly de la presidencia el próximo mayo en favor de un representante de Clearlake, pero esta venta inminente cortará por completo sus vínculos con Stamford Bridge.
Sigue sin estar claro si Wyss se unirá a Boehly y Walter en la venta de sus acciones. En el caso de Walter, el movimiento da continuidad a una salida más amplia del deporte, después de haber acordado recientemente vender su participación en Los Angeles Lakers.
- Getty Images Sport
Alonso busca estabilidad ante el Hull City
Al margen del drama en los despachos, el entrenador Xabi Alonso esperará estabilidad sobre el terreno de juego. El Chelsea ha disfrutado de un prometedor inicio de temporada en la Premier League y es cuarto tras sumar dos victorias en sus tres primeros partidos, mientras que un emocionante triunfo por 6-3 ante el Leeds en la Carabao Cup mostró su renovado ataque.
El próximo rival del Chelsea será el recién ascendido Hull City. Después de gastar 349 millones de libras este verano para remodelar la plantilla, Alonso debe asegurarse de que su equipo siga centrado en lograr resultados y no en el inminente cambio de propiedad por encima de ellos.
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