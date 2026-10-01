El delantero argentino Lautaro Martínez marcó el camino en una contundente victoria por 4-0 en un amistoso internacional ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras recibir un pase preciso de Alexis Mac Allister en el minuto 15, el delantero de 29 años colocó su disparo en la escuadra lejana para abrir el marcador.

Los posteriores tantos de Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez cerraron una cómoda victoria para el equipo de Lionel Scaloni.

El partido fue el primero de los tres amistosos programados para Argentina durante su serie internacional en casa.