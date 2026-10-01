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«¡La energía sigue siendo la misma!»: Lautaro Martínez habla tras liderar a Argentina hacia una victoria por 4-0
Martínez rompe el empate mientras Argentina domina a Bolivia
El delantero argentino Lautaro Martínez marcó el camino en una contundente victoria por 4-0 en un amistoso internacional ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras recibir un pase preciso de Alexis Mac Allister en el minuto 15, el delantero de 29 años colocó su disparo en la escuadra lejana para abrir el marcador.
Los posteriores tantos de Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez cerraron una cómoda victoria para el equipo de Lionel Scaloni.
El partido fue el primero de los tres amistosos programados para Argentina durante su serie internacional en casa.
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Un delantero elogia el hambre intacta y la energía del equipo
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Martinez expresó un enorme orgullo por volver a vestir la camiseta de la selección. El atacante del Inter de Milán subrayó que, pese a haber logrado éxitos internacionales en el pasado, la intensidad colectiva y el hambre del grupo siguen completamente intactos.
Martinez destacó que mantener unos estándares altos ayuda a los nuevos miembros de la plantilla a adaptarse con facilidad.
«Siempre es una gran sensación ponerse esta camiseta», afirmó Martinez. «Es un proceso nuevo, hoy vuelve a ser el momento, y la experiencia de los que ya hemos jugado Mundiales ayudará. Nos volvimos a reunir y la energía sigue siendo la misma».
La veterana delantera señala los próximos partidos cargados de emoción
Al reflexionar sobre la integración de jóvenes talentos emergentes como Nico Paz y Leonel Flores, Martinez señaló que los líderes consolidados tienen el deber de guiar a la próxima generación. Reconoció que los próximos partidos en la ventana en casa tendrán una carga emocional tanto para la plantilla como para los aficionados.
Martinez elogió al seleccionador Lionel Scaloni por mantener el nivel competitivo en toda la plantilla.
El delantero espera mantener su racha goleadora.
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Argentina centra ahora su atención en la prueba ante Burkina Faso
Martínez y sus compañeros completan su recuperación pospartido en Córdoba antes de preparar el amistoso del jueves contra Burkina Faso. El equipo de Scaloni busca asegurar otro resultado positivo antes de cerrar su serie ante Benín.
Bolivia se reagrupa para preparar sus próximos partidos internacionales.
Martínez aspira a mantener su puesto en el once inicial en ataque.
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