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«La energía cambió»: Mauricio Pochettino revela cómo el drama de la tarjeta roja arruinó el sueño mundialista de la selección de Estados Unidos
Pochettino reflexiona sobre el drama de la apelación del Mundial
Pochettino ha admitido que se arrepiente de no haber tomado el control de la decisión de recurrir la tarjeta roja de Balogun durante el Mundial. El delantero fue expulsado en los dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina antes de que la FIFA suspendiera su sanción de un partido.
La decisión permitió a Balogun jugar en los octavos de final contra Bélgica, pero desató una enorme polémica.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de vulnerar la neutralidad política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que intervino personalmente.
Pochettino cree que el circo posterior desestabilizó por completo a su equipo. El exentrenador del Tottenham reconoció que el ambiente negativo generado por el recurso alteró de forma fundamental la concentración de su equipo.
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El cambio de energía que descarriló a la selección de Estados Unidos
En declaraciones al narrador Andrés Cantor en Futbol de Primera, Pochettino confesó su pesar por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sintió que toda la situación generó una negatividad innecesaria que perjudicó directamente al equipo.
"Puede que lamente no haberme involucrado cuando el partido contra Bosnia terminó en la situación que se produjo y generó todo lo negativo que pasó", dijo Pochettino.
"Puede que me arrepienta de no haberme involucrado más en la toma de esa decisión. Yo no participé en la decisión de presentar una reclamación para suspender esa tarjeta roja. Incluso más que el hecho de que se dictaminara que teníamos razón, creo que nadie entendió realmente lo que pasó.
"Yo, como persona de fútbol, que tiene la inteligencia emocional para entender que esto puede cambiar la energía de la situación, porque la energía cambió en el momento en que pasó todo esto, y luego el partido se juega bajo parámetros diferentes".
Un final doloroso para un torneo prometedor
Antes de la polémica, Estados Unidos había impresionado con Pochettino al superar con claridad la fase de grupos y vencer a Bosnia. Su objetivo era alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 2002.
Sin embargo, los estadounidenses sufrieron una dura derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final. Balogun reconoció después que el ruido externo afectó al equipo, mientras que los jugadores de Bélgica admitieron que la situación les proporcionó una motivación extra.
Al recordar el partido en una rueda de prensa en Orlando, Florida, Pochettino señaló: "Ese partido es muy difícil de analizar porque se construyó en un entorno que no era el mejor para ir a competir en un Mundial".
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Avanzando bajo la dirección de Pochettino
El técnico argentino recientemente firmó una renovación de contrato y sigue comprometido con liderar a la selección nacional en su próxima etapa. Ahora, Estados Unidos se prepara para enfrentarse a Perú el sábado en un amistoso. Después llegarán los partidos contra Chile, México y Canadá, mientras Pochettino busca recuperar impulso durante la actual ventana internacional.
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