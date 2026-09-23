La elección de Tresoldi: «¿Italia o Alemania? 50 y 50». Qué piensan Mancini y Klopp

"¿Italia o Alemania? Lo estoy pensando y estoy al 50 y 50, ambas naciones significan mucho para mí". Es la reflexión de Nicolò Tresoldi, recogida por Gazzetta.it. Nacido en 2004, nacido en Cagliari, italiano nacionalizado alemán, el centrocampista del Brujas ha aplazado un año su decisión sobre la selección absoluta: su voluntad, primero, es completar el ciclo con la sub-21 alemana hasta la fase final del Europeo de la categoría.





En los últimos días, Klopp, seleccionador de Alemania, había explicado: "El hecho de que no esté no significa que haya decidido no representar a Alemania -precisó- . O que no quiera representar a Italia. No queremos poner ninguna presión sobre los chicos. Es un tema delicado para los jóvenes de hoy y respetaremos cualquiera que sea su decisión sin forzar los tiempos. Queremos mostrarle las perspectivas de nuestro proyecto. Si quiere tomarse tiempo para decidir, es justo que lo haga".