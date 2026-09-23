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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La elección de Tresoldi: «¿Italia o Alemania? 50 y 50». Qué piensan Mancini y Klopp

N. Tresoldi
Italia
Alemania

El italo-alemán de la generación de 2004 todavía tiene que tomar su decisión respecto a la selección absoluta

"¿Italia o Alemania? Lo estoy pensando y estoy al 50 y 50, ambas naciones significan mucho para mí". Es la reflexión de Nicolò Tresoldi, recogida por Gazzetta.it. Nacido en 2004, nacido en Cagliari, italiano nacionalizado alemán, el centrocampista del Brujas ha aplazado un año su decisión sobre la selección absoluta: su voluntad, primero, es completar el ciclo con la sub-21 alemana hasta la fase final del Europeo de la categoría.


En los últimos días, Klopp, seleccionador de Alemania, había explicado: "El hecho de que no esté no significa que haya decidido no representar a Alemania -precisó- . O que no quiera representar a Italia. No queremos poner ninguna presión sobre los chicos. Es un tema delicado para los jóvenes de hoy y respetaremos cualquiera que sea su decisión sin forzar los tiempos. Queremos mostrarle las perspectivas de nuestro proyecto. Si quiere tomarse tiempo para decidir, es justo que lo haga".

  • Tresoldi, en cambio, habla así sobre Klopp: "Conmigo habla más como un padre que como seleccionador, es muy comprensivo. Hemos tenido conversaciones muy buenas. Le expliqué mi situación. Es una persona fantástica. Solo quería ayudarme a decidir, entendió mi posición y me dejó tranquilo. Klopp dijo que para mí la puerta siempre estará abierta".


    Y por último, la reflexión de Tresoldi sobre Roberto Mancini, seleccionador de Italia: "Con él hubo conversaciones similares. Es normal que también haya interés por parte de Italia. Pero a Mancini le dije lo mismo que le dije a Klopp. Mancini habría estado feliz si hubiera jugado para Italia. Fue una buena conversación".

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