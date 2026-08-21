Mastantuono ha insistido en que la visión a largo plazo presentada por la Fiorentina fue la razón principal por la que eligió el Stadio Artemio Franchi por delante de otros pretendientes de primer nivel. El mediapunta de 19 años, que sigue siendo una de las promesas mejor valoradas del fútbol mundial, completó oficialmente a principios de este mes una cesión por una temporada procedente del Bernabéu. El acuerdo es una cesión simple, sin opción ni obligación de compra, lo que garantiza que el Real Madrid mantenga el control de su futuro a largo plazo.

En su rueda de prensa de presentación, Mastantuono expresó su satisfacción por el fichaje. «Estoy muy feliz de estar en la Fiorentina, que me presentó un proyecto realmente interesante. Es la elección correcta para mi carrera, y me alegro de haberla tomado», declaró a los periodistas.



