Puro espectáculo: si buscáis una liga emocionante con posibles giros inesperados en la recta final de la temporada, podéis fijaros en la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco, compuesta por 18 equipos. A falta de nueve jornadas para el final, solo 13 puntos separan al líder del decimoséptimo clasificado, es decir, menos de la mitad de los 27 puntos en juego.
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La Ekstraklasa, la liga más loca del mundo: 17 de los 18 equipos pueden (en teoría) ganar el título a falta de 9 jornadas para el final
UNA CLASIFICACIÓN DE LO LOCO
En cabeza, para empezar, hay tres equipos empatados a 41 puntos: el Zaglebie, el Jagiellonia (eliminado por la Fiorentina en la fase de play-off de la Conference League) y el Lech Poznan. Los dos primeros se clasifican para la fase previa de la Liga de Campeones, mientras que el tercero y el cuarto lo hacen para la de la Conference League.
Por debajo encontramos al Gornik Zabrze con 38, al Rakow (rival de la propia Fiorentina en los octavos de la Conference) con 37, y al Wisla Plock y al Katowice con 36.
El Pogon Szczecin y el Motor Lublin tienen 34, mientras que otros tres se sitúan en 33: se trata del Radomiak Radom, el Cracovia y el Korona. Estamos en la 12.ª posición y a solo 8 puntos del líder de la clasificación.
Cierran nuestro repaso otros 5 equipos, uno por punto: el Piast con 32, el Lechia con 31, el Arka con 30, el Legia de Varsovia con 29 y el Widzew de Lodz con 28. El penúltimo, como decíamos, tiene apenas 13 puntos menos que el trío de cabeza.
LA CRISIS DEL LEGIA
En medio de este torbellino, llama la atención la crisis del Legia de Varsovia, un equipo al que estamos acostumbrados a ver en las competiciones europeas y que, en cambio, se enfrenta al riesgo de descender, algo a lo que están condenados los tres últimos de la clasificación tras 34 jornadas. La llegada en diciembre del entrenador Marek Papzsun, procedente del Rakow, aún no ha sacado al Legia de la zona de descenso. Pero la clasificación está muy reñida: con 6 puntos de diferencia respecto al decimosexto, el club de la capital puede ascender hasta un cómodo séptimo puesto. Sin embargo, dos tropiezos seguidos y todo puede cambiar, incluso para quienes ahora mismo tienen ambiciones europeas.