La EFL anuncia la fecha del caso de «espionaje» del Southampton y reconoce que el fallo podría influir en la final de los play-offs contra el Hull City

La EFL ha fijado un plazo para resolver las acusaciones de espionaje contra el Southampton. En un comunicado emitido hoy, la liga confirmó que la audiencia independiente —que investiga la presunta grabación encubierta de los entrenamientos del Middlesbrough por parte de un empleado de los Saints— se celebrará como muy tarde el martes.

La final de los play-off se disputará el sábado 23 de mayo, por lo que la comisión debe dictar sentencia con tiempo para eventuales apelaciones. La EFL reconoce que no controla el calendario del tribunal independiente, pero busca agilizar el proceso para evitar problemas logísticos en Wembley.