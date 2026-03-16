«La educación es lo primero»: Wayne Rooney aconseja a la joven promesa del Arsenal, Max Dowman, que se centre en los estudios a pesar de sus hazañas en la Premier League

Aunque el récord goleador acaparó los titulares, a Rooney le impresionó más el temperamento del joven sobre el terreno de juego. El internacional sub-19 de Inglaterra no mostró ningún signo de nerviosismo durante la decisiva recta final por el título, una cualidad por la que el propio Rooney era famoso cuando era adolescente en Goodison Park y Old Trafford.

«Por lo que he visto en los partidos, parece que no deja que esa presión le afecte», señaló Rooney. «Recibe el balón, lo mantiene, atrae a los defensas, se enfrenta a ellos, y sin duda parece que tiene mucha confianza en sí mismo».

Rooney añadió que se debería permitir a la joven estrella disfrutar del momento: «A veces la gente piensa que disfrutar del éxito es arrogante, y yo creo que eso es algo que hacen en Estados Unidos. Lo disfrutan y lo celebran. Así que cuando tenemos a un chaval como este que está despuntando con 16 años, está claro que tiene mucho talento y solo esperas que pueda desarrollar todo ese potencial. Dejemos que lo disfrute y que se exprese».»