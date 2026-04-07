AFP
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La dura diatriba de Ousmane Dembélé contra el PSG «dio buenos resultados», mientras que Vitinha defiende las críticas públicas del extremo ganador del Balón de Oro hacia sus compañeros de equipo
La exigencia de Dembélé de que haya espíritu de equipo
La polémica se remonta a mediados de febrero, cuando un frustrado Dembélé criticó duramente la actitud de la plantilla tras una decepcionante derrota por 3-1 en Rennes. El internacional francés no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido y exigió que algunos jugadores dejaran de jugar para sí mismos y empezaran a dar prioridad al escudo del club.
«Creo que tenemos que poner más ganas, ante todo debemos jugar para el París Saint-Germain para poder ganar partidos», dijo Dembélé en aquel momento. «Porque si jugamos cada uno por su cuenta en el campo, no nos va a ir bien, no ganaremos los títulos que queremos».
Añadió: «La temporada pasada, antepusimos el club, el escudo, el París Saint-Germain, antes de pensar en nosotros mismos. Creo que tenemos que recuperar eso, especialmente en estos partidos. Sabemos que estamos en la segunda mitad de la temporada. Es el París Saint-Germain el que debe ser lo primero, no los individuos».
- (C)Getty Images
Vitinha apoya al «polémico» extremo
En declaraciones previas al crucial partido de cuartos de final de la Liga de Campeones del PSG contra el Liverpool, Vitinha reveló que el vestuario no se tomó a mal las críticas públicas. Por el contrario, el centrocampista elogió a Dembélé por su liderazgo en un momento difícil, sugiriendo que aquel arrebato sirvió como una llamada de atención necesaria para el equipo de Luis Enrique.
«Lo recuerdo bien», confesó Vitinha durante la rueda de prensa del martes. «Lo que puedo decir es que incluso hablamos de ello. Estamos tranquilos. Conocemos bien a nuestro compañero. Es bueno que se mostrara un poco «caliente» al final del partido. Habló y es normal. Aunque tuviera algo de razón en lo que dijo, lo tomamos bien y seguimos adelante. Luego, vimos que dio buenos resultados».
El impacto en el rendimiento del PSG
Los resultados respaldan sin duda la afirmación de Vitinha de que la diatriba de Dembélé sirvió de catalizador para el cambio. Desde la derrota en Rennes y las repercusiones posteriores, el PSG ha encadenado una racha impresionante. Ha ganado siete de los nueve partidos que ha disputado tras la diatriba de Dembélé, empatando uno contra el Mónaco en la Liga de Campeones y perdiendo el otro ante el mismo rival en la Ligue 1. A pesar de ese tropiezo, se ha acercado a otro título nacional al tiempo que ha avanzado en la competición europea.
El propio Dembélé se reafirmó más tarde en sus palabras, afirmando: «No me arrepiento de nada. Fue una breve reprimenda para todo el equipo y creo que dio sus frutos».
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La atención se centra ahora en el partido contra el Liverpool
El PSG afronta ahora el partido de ida de cuartos de final contra el Liverpool con un renovado espíritu de unidad. Luis Enrique espera que el espíritu colectivo que exigió Dembélé se mantenga intacto de cara al enfrentamiento contra un formidable equipo de los Reds en el Parc des Princes. Aunque el exdelantero del PSG Hugo Ekitike regresa con el Liverpool convertido en un jugador totalmente diferente, en la capital francesa la atención se centra exclusivamente en mantener su racha.