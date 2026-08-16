La tensión era alta en São Januário incluso antes de que sonara el pitido inicial del partido entre Vasco y Santos. Durante los tradicionales saludos previos al encuentro, Mendes dejó deliberadamente plantado a Neymar, al negarse a estrechar la mano del número 10 del Santos.

El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se hizo viral, lo que llevó a la cuenta oficial de Neymar en redes sociales a responder con un emoji de lamentación. El ambiente se caldeó aún más con los aficionados locales, ya que los torcedores repartieron máscaras de Neymar llorando.

Jota Amancio, amigo íntimo de Neymar, no se contuvo en sus críticas al centrocampista del Vasco. Apelando a un famoso sentir de la leyenda brasileña Ronaldinho, Amancio acudió a las redes sociales para lanzar un dardo a Mendes.

Hizo referencia a una historia protagonizada por Zlatan Ibrahimovic y Ronaldinho, en la que este último sugería que las verdaderas superestrellas suelen ser gente tranquila, mientras que los jugadores de menor nivel suelen tener ego.