Yaya Toure, elegido cuatro veces mejor jugador africano del año, vive su primera campaña como entrenador en la Liga de Campeones de la UEFA tras hacerse cargo del Slovan Bratislava, campeón de Eslovaquia. El excentrocampista del Barcelona y del Manchester City inició su carrera en los banquillos después de colgar las botas en 2019.

Toure obtuvo sus títulos de entrenador tras ejercer como asistente en el Olimpik Donetsk, la cantera del Tottenham Hotspur y el Standard Liege, así como junto a Roberto Mancini en Arabia Saudí.

El entrenador, de 43 años, agradeció al Slovan Bratislava que le brindara su primera oportunidad al frente de un primer equipo.