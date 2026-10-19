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La directiva del Newcastle toma una decisión definitiva sobre el futuro de Matthias Jaissle tras un flojo inicio en la Premier League
La directiva mantiene su firme apoyo a Jaissle
Jaissle no está bajo presión inmediata en el Newcastle pese al decepcionante inicio de temporada. Según TEAMtalk, la directiva del club está dispuesta a dar tiempo al entrenador de 38 años para implantar sus métodos y mejorar los resultados.
El Newcastle ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League, con solo ocho puntos en sus siete primeros partidos. La derrota por 1-0 ante el Aston Villa este fin de semana llegó después de una abultada derrota por 4-1 a domicilio ante el recién ascendido Coventry, lo que ha aumentado la frustración de la afición.
Algunos aficionados están cada vez más impacientes por los resultados de este inicio de temporada, y una influyente revista de aficionados incluso ha pedido la destitución del entrenador. Sin embargo, los responsables del club en St James' Park mantienen su firme confianza en el proyecto que está construyendo Jaissle.
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Reconstrucción tras importantes salidas en verano
La directiva del Newcastle preveía una fase de transición turbulenta tras perder a tres figuras clave en el mercado de fichajes de verano. Sandro Tonali, Anthony Gordon y Bruno Guimaraes abandonaron el club en un mismo mercado.
La pérdida del núcleo del centro del campo y de una de sus principales amenazas ofensivas hacía esperar resultados irregulares. Según el mismo informe, los miembros de la cúpula directiva consideran que las dificultades recientes son una consecuencia inevitable de esos cambios en la plantilla, y no un fallo en el sistema táctico del entrenador.
Además, el informe califica de brillantes las sesiones de entrenamiento de Jaissle y elogia su apuesta por la presión de alta intensidad y la salida de balón estructurada. La cúpula directiva sigue convencida de que estos métodos darán frutos a largo plazo.
La plantilla sigue apoyando firmemente al entrenador
Dentro del vestuario, el ánimo de los jugadores sigue siendo muy positivo pese a la decepcionante racha de resultados. La plantilla disfruta trabajando a las órdenes del exentrenador del Red Bull Salzburg y del Al-Ahli y valora la claridad de sus instrucciones tácticas.
Los jugadores creen que las dificultades de este inicio de temporada son solo temporales, a medida que las nuevas combinaciones tácticas empiezan a funcionar. Esperan que el rendimiento mejore considerablemente cuando el equipo esté más compenetrado y se gestionen eficazmente las bajas importantes.
Lejos de dejarse llevar por el pánico, la directiva considera que la situación actual es una fase necesaria para reconstruir el equipo en torno a jugadores más jóvenes y recién llegados. El rendimiento actual no ha provocado ninguna preocupación seria en la directiva.
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Tiempo y confianza en St James' Park
Jaissle mantiene el respaldo público y privado de la directiva del Newcastle mientras implanta su filosofía. El entrenador se centrará ahora en recuperar la buena dinámica y llevar a su equipo de nuevo hacia los puestos altos de la Premier League. El Newcastle se prepara para enfrentarse al Crystal Palace el domingo en Selhurst Park y, la semana que viene, al Everton en la Carabao Cup.
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