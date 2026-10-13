El Manchester United ha tenido un inicio de temporada desastroso en la Premier League: solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos. El equipo de Carrick ocupa actualmente el 13.º puesto de la clasificación y solo ha logrado una victoria, ante el recién ascendido Ipswich Town. La presión aumentó durante el fin de semana después de que el Manchester United dejara escapar una ventaja mínima y empatara 1-1 ante un Tottenham que jugaba con diez.

Pese a las críticas, la directiva de Old Trafford se niega a dejarse llevar por el pánico. Según Fabrizio Romano, los responsables del club consideran que la situación está «bajo control». Fuentes internas apuntan a que la plantilla sigue respaldando plenamente al técnico de 45 años y confía de verdad en que pueda revertir la mala racha actual.

INEOS está decidido a evitar un despido precipitado. Quiere dar tiempo a Carrick para recuperar el nivel que le valió el puesto de forma permanente tras devolver al club a la Champions League la temporada pasada.



