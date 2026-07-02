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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

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La directiva de la DFB le insta a dimitir: parece que Julian Nagelsmann está a punto de ser destituido

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann

Tras una reunión con los dirigentes de la federación en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) el jueves por la mañana, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann parece estar a punto de ser destituido.

Según el diario «Bild», Nagelsmann, quien llegó en avión desde Múnich, dejó la reunión de tres horas en Fráncfort del Meno con el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf; el director general, Andreas Rettig; el director deportivo, Rudi Völler, y el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, poco antes de las dos menos cuarto en una limusina negra.

  • Nagelsmann expuso su versión sobre la eliminación en dieciseisavos del Mundial ante Paraguay, incluidos los errores deportivos y el ambiente en la concentración de Winston-Salem, muy criticada. 

    Según Bild, se le sugirió dimitir y se le dio un plazo de reflexión. La decisión se tomará «a más tardar a principios de la próxima semana»; según la agencia SID, el jueves no habrá anuncios.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp es el favorito para reemplazar a Nagelsmann.

    Jürgen Klopp, comentarista del Mundial para MagentaTV y director de fútbol del grupo Red Bull, es el favorito para suceder a Nagelsmann. Según la prensa, aceptaría el cargo.

    Si él acepta, podría activar la cláusula de rescisión de su contrato con el RB, según Sky, que asegura que el técnico la pactó antes de firmar.

  • Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal

    PeriodoEquipo
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 – presenteAlemania