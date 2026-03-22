La DFB se enfrenta a una nueva y dura pérdida: ¿el jugador que ha batido récords en la Bundesliga cambiará de federación?

«Sí, ha habido contacto. Pero no puedo decir nada más al respecto. Aún no he tomado ninguna decisión y me voy a tomar mi tiempo. Ya veremos cómo evoluciona la situación», explicó Mohya.

El joven de 17 años tiene tanto la nacionalidad alemana como la marroquí, aunque hasta ahora solo ha jugado en las selecciones juveniles alemanas. A partir del próximo miércoles, luchará con la selección sub-18 del entrenador Hanno Balitsch por una plaza en el Campeonato de Europa sub-19 de 2027.

En total, Mohya ha saltado al campo siete veces con la camiseta de Alemania. Tras tres partidos con la sub-16 (un gol), sumó una actuación con la sub-17, antes de debutar con la sub-18 en noviembre de 2025. Allí, tras tres partidos, suma dos goles.