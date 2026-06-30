¡La DFB no debe cometer el mismo error por tercera vez! Tras la vergüenza del Mundial, hay que destituir a Julian Nagelsmann como seleccionador nacional

El partido contra Paraguay mostró la impotencia de Alemania, algo que se veía venir. Desde la Eurocopa el equipo no ha evolucionado y, salvo la buena segunda parte ante Curazao, en el Mundial jugó muy por debajo de sus posibilidades. Sin ideas en ataque y vulnerable en defensa ante rivales de nivel medio como Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay. En lo estrictamente futbolístico, la decepción superó incluso al desastroso Mundial 2022, cuando al menos se empató con España.

Los jugadores asumieron la culpa tras la eliminación y eximieron a Nagelsmann. Sin embargo, es tarea del entrenador ofrecer un plan de juego sólido. Nagelsmann no lo logró, pese al talento individual, y su gestión del torneo fue cuestionable, con cambios erróneos ante Ecuador y la innecesaria titularidad de Undav contra Paraguay.

Lo más amargo para el seleccionador: todas estas carencias fueron diseccionadas en televisión por su sucesor ideal. Tras la humillación ante Paraguay, Jürgen Klopp eludió hablar de un posible futuro como seleccionador. Por ahora. De todos modos, Klopp no encaja en el Red Bull y despertaría al instante una nueva euforia en la selección. Pese a su contrato hasta 2028 y al respaldo de la plantilla y de Rudi Völler, la DFB debe destituir a Nagelsmann y fichar a Klopp.