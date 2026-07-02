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La DFB aconseja a Julian Nagelsmann que renuncie a su cargo en la selección alemana tras el Mundial, mientras Jürgen Klopp espera su oportunidad
Nagelsmann podría abandonar la DFB tras unas reuniones de crisis
Según Sky Sports, Nagelsmann acudió el jueves a una reunión de tres horas y media en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Participaron el presidente Bernd Neuendorf, el director general Andreas Rettig, el director deportivo Rudi Voller y el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke. Debía explicar la catastrófica campaña de Alemania en el Mundial.
La Mannschaft lideró su grupo tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil, pese a perder 2-1 contra Ecuador. Sin embargo, cayó eliminada en octavos al fallar en los penaltis ante Paraguay tras un 1-1. Después de un análisis sincero del fracaso, la directiva dejó clara su postura, dejando al seleccionador con pocas opciones sobre su futuro.
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Paralelismos con su etapa en el Bayern de Múnich
La DFB ha instado a Nagelsmann a dimitir. Si se niega, la federación lo destituirá. Llegó al banquillo en septiembre de 2023 con un contrato hasta 2028.
En 37 partidos ha sumado 23 victorias, seis empates y ocho derrotas. Su salida evoca su etapa en el Bayern de Múnich, donde fue destituido en marzo de 2023 tras menos de dos años por malos resultados.
Klopp se perfila como claro favorito
La atención se ha centrado rápidamente en un posible sucesor, y Klopp se perfila como el claro favorito. Klopp lleva un tiempo alejado de los banquillos desde que dejó el Liverpool hace dos temporadas, en mayo de 2024. Durante su etapa de nueve años en Inglaterra, el Liverpool ganó varios títulos importantes bajo su dirección, entre ellos la Premier League y la Liga de Campeones.
Actualmente trabaja como comentarista del Mundial para MagentaTV y es responsable de fútbol internacional de la red Red Bull. Su fichaje sería un golpe maestro para la DFB, que buscaría un nuevo enfoque táctico y el optimismo que una afición desilusionada necesita.
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¿Qué le depara el futuro a la selección alemana?
Nagelsmann debe decidir si renuncia ahora o espera a que la DFB lo destituya en los próximos días. Mientras, la federación podría intentar convencer a Klopp de que regrese como entrenador para resolver la crisis.