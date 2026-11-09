La paradoja aparece al observar el destino que eligió Gabriel; pues aunque el Real Madrid representa un escaparate excepcional para cualquier jugador, también es uno de los entornos más difíciles en los que se puede garantizar la participación regular, especialmente en las posiciones que la promesa inglesa suele ocupar.

El club blanco cuenta con un amplio grupo de nombres que competirán por esos espacios en el futuro cercano; Arda Güler se ha convertido en uno de los elementos importantes del equipo, mientras que Endrick sigue formando parte del proyecto de futuro del club, al tiempo que se espera el regreso de Franco Mastantuono de su cesión para competir por un lugar en la plantilla.

A ellos podría sumarse también Nico Paz, dado que el Real Madrid posee una opción para recomprarlo por 80 millones de euros. Y la lista de competidores no se detiene en ellos, sino que incluye además a Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande y Vinícius Júnior.

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Y no parece que la juventud de estos jugadores vaya a hacer menos difícil la competencia en el futuro cercano; pues la mayoría de los nombres mencionados están vinculados a contratos de larga duración con el Real Madrid, mientras que otros negocian para renovar su vínculo con el club.

Por lo tanto, la cuestión no tiene que ver únicamente con el nivel de los competidores, sino también con sus edades, lo que significa que seguirán estando en los planes del equipo durante los próximos años, según el análisis de "Sport".

Y según indican informes ingleses, el Real Madrid ofreció a Gabriel y a su entorno un plan para su desarrollo que comienza jugando con el Castilla y participando en la UEFA Youth League, con el siguiente paso de incorporarse al primer equipo en un periodo de tiempo relativamente corto.

Y Sport concluyó: "A pesar del atractivo de este camino como vía hacia la élite, no se diferencia mucho de la oferta que le presentó el Manchester United al jugador. Si el objetivo principal de Gabriel y su entorno es llegar rápidamente al primer equipo, sus posibilidades quizás habrían sido mayores en Manchester, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el club inglés, en comparación con la magnitud de la competencia dentro del Real Madrid".

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