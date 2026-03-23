¡La derrota del Arsenal en la final de la Carabao Cup se veía venir desde hacía semanas! Ganadores y perdedores: los Gunners reciben una llamada de atención que les indica que deben mejorar, mientras que Pep Guardiola y el Manchester City recuperan su buen hacer de cara a la recta final

Antes del inicio del partido, los aficionados del City desplegaron una pancarta en homenaje a Dennis Tueart, el héroe de la final de la Copa de la Liga de 1976, quien marcó un increíble gol de chilena para arrebatarle la victoria al Newcastle y fue aclamado como «El rey de todos los geordies». Ese sería el último trofeo que ganaría el City en 35 años, una maldición que rompió Yaya Touré en Wembley en 2011. Pero en 2026, el hombre que hizo feliz al City fue uno de los suyos.

Nico O'Reilly se crió en Collyhurst, al norte de Mánchester, y era seguidor del City junto con su madre y su hermana. Lleva tatuado en el bíceps el «0161», el prefijo telefónico de Mánchester. Incluso rechazó la oportunidad de jugar en el Manchester United después de que este club lo fichara cuando era niño.

El salto de O'Reilly de la cantera al primer equipo fue una de las pocas historias positivas de la temporada pasada para el City, y no ha dejado de dar buenas noticias. Su reciente racha goleadora se había visto favorecida por su juego en el centro del campo, pero a pesar de volver a ocupar el puesto de lateral izquierdo en Wembley, jugó como si fuera el mejor Touré e incluso le dio una lección de cómo marcar goles a Erling Haaland. O'Reilly demostró un auténtico hambre de gol al lanzarse a por el balón suelto tras un fallo de Kepa en el primer tanto y, menos de cuatro minutos después, se coló en el área para rematar de cabeza un centro de Matheus Nunes.

Fue el colofón a un fin de semana increíble para el joven, que fue convocado con la selección inglesa el viernes y celebró su 21.º cumpleaños el sábado. Y el domingo, se unió a Tueart en el panteón de los héroes del City en Wembley.