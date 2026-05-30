La defensa del Arsenal se resquebraja donde se esperaba, y su arma más peligrosa no basta ante el PSG

El Arsenal lo hizo perfecto. Tras el tempranero gol de Kai Havertz, se dedicó a lo que mejor sabe hacer: defender. El París Saint-Germain movió el balón en el área rival, pero no pudo superar el sólido 4-4-2 de los londinenses. Los Gunners despejaban al instante cualquier centro, ya fuera de cabeza, con entrada o de pie. Los escasos disparos lejanos se iban por encima de la portería.

Durante 62 minutos, la mejor defensa de Europa neutralizó al mejor ataque. El Arsenal contuvo a los tres delanteros parisinos: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. En Múnich se preguntaban cómo era posible, pues en la semifinal ante el Bayern el PSG había marcado seis goles.

Al final, el muro se resquebrajó donde se esperaba: el débil lateral derecho. El lateral derecho titular, Jurrien Timber, llevaba más de dos meses lesionado, y su suplente, Ben White, también estaba de baja, así que Mikel Arteta optó por el central Cristhian Mosquera, quien apenas sumaba seis partidos esta temporada en esa demarcación.

Allí se midió a Kvaratskhelia, el mejor jugador del PSG en la actual Champions, y en la primera parte lo anuló. Poco después del descanso, Mosquera vio la amarilla por perder tiempo y, en el 63’, Kvaratskhelia se marchó de él y fue derribado dentro del área. Dembélé transformó el penalti para poner el 1-1.

Poco después, Mosquera fue reemplazado y Timber regresó al campo. El PSG presionó tras el empate, pero sin mucha claridad. Kvaratskhelia falló el 2-1 en el 77' y luego también salió.