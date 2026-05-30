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PSG campione d'Europa HDGetty Images
Nino Duit

Traducido por

La defensa del Arsenal se resquebraja donde se esperaba, y su arma más peligrosa no basta ante el PSG

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Paris Saint-Germain

El París Saint-Germain derrotó al Arsenal en los penaltis y retenió la Liga de Campeones. Tres aspectos destacados del emocionante partido en Budapest.

Kai Havertz adelantó al Arsenal en el minuto 6 y Ousmane Dembélé empató de penalti en el 65. Tras una prórroga sin goles, el PSG ganó 4-3 en los penaltis. Fallaron Eberechi Eze y Gabriel para el Arsenal, y Nuno Mendes, muy cansado, para el PSG.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

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    La defensa del Arsenal se resquebraja ante el PSG justo donde era de esperar

    El Arsenal lo hizo perfecto. Tras el tempranero gol de Kai Havertz, se dedicó a lo que mejor sabe hacer: defender. El París Saint-Germain movió el balón en el área rival, pero no pudo superar el sólido 4-4-2 de los londinenses. Los Gunners despejaban al instante cualquier centro, ya fuera de cabeza, con entrada o de pie. Los escasos disparos lejanos se iban por encima de la portería.

    Durante 62 minutos, la mejor defensa de Europa neutralizó al mejor ataque. El Arsenal contuvo a los tres delanteros parisinos: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. En Múnich se preguntaban cómo era posible, pues en la semifinal ante el Bayern el PSG había marcado seis goles.

    Al final, el muro se resquebrajó donde se esperaba: el débil lateral derecho. El lateral derecho titular, Jurrien Timber, llevaba más de dos meses lesionado, y su suplente, Ben White, también estaba de baja, así que Mikel Arteta optó por el central Cristhian Mosquera, quien apenas sumaba seis partidos esta temporada en esa demarcación.

    Allí se midió a Kvaratskhelia, el mejor jugador del PSG en la actual Champions, y en la primera parte lo anuló. Poco después del descanso, Mosquera vio la amarilla por perder tiempo y, en el 63’, Kvaratskhelia se marchó de él y fue derribado dentro del área. Dembélé transformó el penalti para poner el 1-1.

    Poco después, Mosquera fue reemplazado y Timber regresó al campo. El PSG presionó tras el empate, pero sin mucha claridad. Kvaratskhelia falló el 2-1 en el 77' y luego también salió.

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    El arma más peligrosa del Arsenal no se ha podido aprovechar contra el PSG

    En los últimos segundos de la prórroga, el Puskas Arena estalló: el Arsenal tenía un córner y sus fans lo celebraron como un gol.

    Los londinenses son los indiscutibles reyes de los saques de esquina en Europa; han marcado 18 goles de falta en su camino hacia el título de liga, un récord en la Premier. Ya en la victoria contra el Bayern, los corners resultaron decisivos. Esta vez, el centro de Madueke se despeja y el rebote no acaba en gol. Siebert pita el final.

    Esta vez, al menos, esperó a que se ejecutara. Poco antes del final de la primera parte, los londinenses también habían obtenido un córner, el primero del partido. Mientras los aficionados del Arsenal vitoreaban anticipando el gol, Bukayo Saka se dirigía con regocijo hacia el banderín. Pero para el árbitro alemán Daniel Siebert, fue un regocijo excesivo. Como el tiempo de descuento ya había expirado, pitó el descanso. Los jugadores del Arsenal se quedaron atónitos. No volvieron a tener ocasión hasta la prórroga, cuando Madueke falló dos veces: primero ante Goncalo Ramos y luego fuera. Así, la principal arma ofensiva del Arsenal no brilló ante el PSG.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Los dos alemanes causan sensación en Budapest

    Aunque ningún equipo de la Bundesliga jugó la final de Budapest, hubo dos alemanes en el campo. El árbitro Daniel Siebert, pese a la indignación de los londinenses, tuvo una actuación impecable. Acierto en las decisiones clave y firmeza en los momentos incómodos.

    Anuló un córner en el añadido del primer tiempo, decisión tan justificada como el penalti a favor del PSG y la amarilla a Mosquera por perder tiempo. También invalidó un saque de banda incorrecto de Joao Neves. En la prórroga, no señalar penalti a Arsenal por una supuesta falta sobre Madueke fue discutido pero correcto: el jugador se dejó llevar en la carrera y exageró la caída. Arteta y Declan Rice protestaron con tanta vehemencia que vieron la amarilla. Tras esta actuación sobresaliente en el partido más importante del fútbol de clubes europeo, sorprende que la FIFA no haya convocado a Siebert para el Mundial.

    Además de Siebert, el otro alemán en Budapest también brilló: Havertz adelantó pronto al Arsenal (1-0) y confirmó su instinto para los grandes momentos. En 2021, el aachenés de 26 años dio la victoria al Chelsea en la final contra el Manchester City y, en la penúltima jornada de la actual Premier, abrió el camino del título del Arsenal con el 1-0 ante el Burnley.

    Aunque el tanto no bastó para el título, se convirtió en el tercer jugador en marcar en una final de la Liga de Campeones con dos equipos distintos (desde 1992), tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandzukic (Juventus y Bayern).