AFP
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La dedicación de Cole Palmer a Inglaterra, muy cuestionada por los tertulianos tras su última baja de la selección nacional
Palmer se retira de la concentración de la Nations League
Tuchel volvió a convocar a Palmer para los próximos partidos de Inglaterra en la UEFA Nations League contra España, Chequia y Croacia. Era su primera convocatoria desde quedarse fuera de la lista para el Mundial de 2026. Sin embargo, Palmer se retiró de la concentración alegando problemas de lesión, pese a completar los 90 minutos en la derrota por 3-0 del Chelsea ante el Brentford el viernes.
Su decisión ha provocado una reacción inmediata. Palmer es uno de los cinco jugadores, entre ellos Declan Rice y Kobbie Mainoo, que han abandonado la concentración, con Morgan Gibbs-White y James Garner llamados como sustitutos. El momento de su retirada ha generado frustración tanto entre los aficionados como en los medios.
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Durham cuestiona su compromiso con la selección
En talkSPORT, el locutor Adrian Durham no se mordió la lengua al valorar la situación. «Estoy empezando a cuestionar el compromiso de Cole Palmer con Inglaterra», afirmó Durham. «14 internacionalidades, dos goles. Ha jugado un partido de clasificación para el Mundial en su carrera, y en ese estuvo horrible fuera de casa contra Andorra [en junio de 2025]. Ha jugado cinco veces con Inglaterra desde la Eurocopa, cuando marcó en la final. Inglaterra ha disputado 28 partidos desde la final de la Eurocopa en 2024 [contra España]».
Durham reconoció que las lesiones ocurren, pero subrayó que haber jugado solo cinco de 28 posibles partidos plantea serias dudas sobre su deseo a largo plazo de jugar al fútbol internacional.
Los comentaristas exigen claridad a la estrella del Chelsea
Durham exigió una postura clara al jugador. «Estoy cuestionando su compromiso con Inglaterra. ¿De verdad quiere jugar con Inglaterra? Si no quieres, dile al mundo que no quieres jugar con Inglaterra», añadió Durham.
«Porque elegir simplemente cuándo quieres jugar con Inglaterra en realidad está perjudicando a otros números 10 como [el del Nottingham Forest] Morgan Gibbs-White, como [el del Fulham] Josh King, que quizá quieran jugar con Inglaterra. Así que escuchemos a Cole Palmer. ¿Quiere jugar con Inglaterra o no quiere jugar con Inglaterra?». Su compañero de presentación Jamie O'Hara se mostró de acuerdo y sugirió que Palmer debería haber ignorado al personal médico y haberse desplazado a la concentración.
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¿Qué le espera ahora a Palmer y a Inglaterra?
Inglaterra afrontará ahora sus cruciales partidos de la Nations League sin Palmer, apoyándose en los sustitutos convocados a última hora. Mientras tanto, Palmer permanecerá en Cobham para recuperarse durante el parón internacional. Su objetivo será volver a estar en plena forma con el Chelsea mientras el equipo prepara su próximo partido de la Premier League, aunque su relación con la dinámica de la selección sigue bajo un intenso escrutinio.
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