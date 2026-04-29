Antes del inicio, en las gradas colgaban enormes cuadros de las tropas de Napoleón venciendo a los prusianos. Con esta coreografía, los aficionados del París Saint-Germain mostraron la importancia que dan a esta semifinal de la Liga de Campeones.
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La declaración de Max Eberl roza la locura, pero lo dice todo sobre este FC Bayern
En sentido figurado, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una batalla futbolística para el recuerdo en el Parque de los Príncipes.
¡5-4! La semifinal más goleadora de la historia de la Liga de Campeones. The Sun lo llama «partido del siglo», Mundo Deportivo «obra maestra» y Le Figaro un «espectáculo de primera clase».
El técnico del PSG, Luis Enrique, lo resumió así: «Es el mejor partido que he vivido como entrenador». Y lo dice alguien que ya ganó dos finales de la Liga de Campeones; hace un año su equipo venció 5-0 al Inter en la final de Múnich.
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Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz superan los 100 goles.
El Bayern se adelantó 1-0, luego quedó 2-1 abajo, igualó 2-2 y, al inicio del segundo tiempo, recibió tres goles rápidos que pusieron el 2-5. «Es notable mantener la calma y remontar», dijo Joshua Kimmich tras el partido. «En los últimos años nos habríamos venido abajo». Esta vez, sin embargo, los muniqueses no se rindieron y recortaron hasta el 4-5, dejando abierta la eliminatoria para el miércoles.
Este Bayern atesora una mentalidad increíble y la convicción de que siempre puede marcar. Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz conforman uno de los tríos ofensivos más peligrosos del fútbol reciente. Hace tiempo que se ganaron sus propias siglas: OKD evoca al MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar) del Barcelona o al BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) del Real Madrid.
En la fase decisiva de la temporada, el tridente brilla: ya suma 100 goles, por los 69 de Mbappé, Vinicius y Valverde.
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Las llamativas estadísticas sobre los cinco goles encajados por el FC Bayern
Que el Bayern haya perdido pese a marcar cuatro goles se debe a los cinco recibidos, algo que refleja su momento. Contra el Real Madrid el global fue 6-4; el sábado, tras ir 0-3 abajo, vencieron 4-3 al FSV Mainz 05. En los últimos 15 partidos han dejado su portería a cero solo tres veces y encajado al menos dos goles en siete.
El equipo de Vincent Kompany presiona alto y marca al hombre, lo que exige máxima forma y concentración; cualquier fallo se paga caro, como en París. Con su gran calidad individual, los locales marcaron cinco goles a partir de cinco tiros a puerta y un xG de 1,91, ante los que Manuel Neuer poco pudo hacer. Por primera vez desde 2010, un portero encajó cinco tantos en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones sin realizar ni una sola parada.
Dos de esos tantos llegaron a balón parado, talón de Aquiles del equipo esta temporada. Además, la ausencia del entrenador de jugadas a balón parado —que ejerce de interino— no ayuda. Aaron Danks sustituyó en el banquillo al sancionado Vincent Kompany.
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FC Bayern: Max Eberl espera que se marquen aún más goles
¿Qué hacer de cara al partido de vuelta? ¿Modificar el sistema?
«¿Por qué estamos aquí?», preguntó el director deportivo Max Eberl desde el Prinzenpark, en la semifinal de la Liga de Campeones contra el vigente campeón, y se respondió: «Porque hasta ahora hemos jugado así. Cambiar todo de repente sería absurdo». Tras la derrota por 4-5, añadió: «En la vuelta debemos aprovechar las muchas ocasiones que tendremos».
Que el Bayern perdiera 4-5 no se debió a los cinco goles recibidos, sino a los cuatro marcados (con un xG de 2,51). ¿Por qué no seis, u ocho, o diez? El técnico del PSG, Enrique, reveló que, tras el partido, preguntó a su plantilla cuántos goles harían falta en la vuelta para avanzar. «Dijeron: al menos tres».
Gane o pierda el triplete, el doblete o solo la liga, este Bayern pasará a la historia como uno de los más espectaculares.