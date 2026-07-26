La decisión más difícil: ¿ha llegado el momento de que el Al-Nassr prescinda de Cristiano Ronaldo?

El Al-Nassr saudí atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia reciente, debido a la crisis financiera que ha ensombrecido el futuro del club y que podría hacer tambalear por completo su proyecto deportivo.

Y con la creciente conversación sobre deudas descomunales y la dificultad para cerrar nuevos fichajes, el nombre del portugués Cristiano Ronaldo ha vuelto a primera plana, aunque esta vez no por sus goles o sus números, sino por una pregunta que parece más audaz que nunca: ¿ha llegado el momento de su salida?

Más allá del valor histórico de Ronaldo y de lo que aporta dentro del campo, su continuidad, con las deudas del Al-Nassr alcanzando los 800 millones de riales, hace que la situación sea catastrófica en toda la extensión de la palabra.