Los clubes europeos han cerrado sus listas de inscripción de plantilla para las competiciones continentales, dejando a varias estrellas de primer nivel al margen. Los entrenadores de la Champions League, la Europa League y la Conference League se enfrentaron a decisiones difíciles, condicionadas por las lesiones, los culebrones de mercado y las limitaciones en el tamaño de la plantilla.

Entre las ausencias destacadas está el extremo del Liverpool Federico Chiesa, que se quedó fuera por decisión de Andoni Iraola debido a la fuerte competencia de fichajes del verano como Daniel Munoz y Bradley Barcola.

Wataru Endo también fue excluido de la lista del Liverpool, con James McConnell, de 21 años, por delante en el centro del campo.