La decisión final del Feyenoord sobre el futuro de Robin van Persie se revela después de que el icono del Manchester United fuera objeto de cánticos brutales por parte de sus propios seguidores

Los directivos del Feyenoord han celebrado una «cumbre decisiva» para determinar el futuro de Van Persie tras un fin de semana de ambiente tóxico. A pesar de que el técnico de 42 años ha supervisado una campaña en la que el equipo de Róterdam no ha logrado seguir el ritmo de su rival, el PSV, la directiva del club ha optado por mantener su confianza en el exdelantero, según el medio holandés VI.

La decisión se produce tras un desmoralizador empate 3-3 contra el NAC Breda, que jugó con 10 hombres, un resultado que dejó al Feyenoord a 19 puntos del actual campeón. La directiva se reunió el lunes para evaluar el proyecto en De Kuip y finalmente concluyó que el icono del Manchester United sigue siendo el hombre adecuado para liderar al equipo en un difícil periodo de transición.