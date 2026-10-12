La decisión está cerca: Conte espera la señal del Manchester United

Aumenta la presión sobre el director técnico del Manchester United, Michael Carrick, ante el irregular arranque del equipo bajo su mando.

El United solo ha logrado una victoria en sus primeros seis partidos de la Premier League esta temporada, además de haber desperdiciado una ventaja de dos goles ante el Brighton en la Copa de la Liga, lo que le llevó a despedirse del torneo en su propio estadio.

El equipo no ha mantenido su portería a cero frente a ningún rival inglés esta temporada, mientras que informaciones previas del sitio "The Athletic" apuntaron a la persistencia de la preocupación entre los responsables del grupo "INEOS" por la contundencia del rendimiento del equipo y su capacidad para ejecutar los fundamentos del juego, especialmente la presión y el cierre de espacios, bajo la dirección de Carrick.

Según informaciones italianas, la dupla formada por el italiano Antonio Conte y el inglés Eddie Howe son los candidatos más mencionados para suceder a Carrick, mientras que Conte, campeón de seis títulos de liga, entre ellos la Premier League con el Chelsea, pareció dar señales sobre cómo ve su futuro durante el parón internacional.