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«¡La culpa fue del mal estado del césped!»: por qué Kylian Mbappe dejó antes de tiempo la concentración de Francia mientras Zinedine Zidane planea cambios ante Bélgica
Zidane prepara rotaciones en Francia tras la baja de Mbappe por lesión
Según L'Equipe, el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se prepara para agitar sus cartas tácticas de cara al encuentro de la UEFA Nations League de la noche del lunes contra Bélgica en el estadio Rey Balduino. Francia llegó a Bruselas con una convocatoria reducida de 22 jugadores después de que su capitán, Kylian Mbappe, sufriera una lesión en la rodilla izquierda al marcar el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 del viernes ante Turquía en Izmit.
Mbappe regresó directamente al Real Madrid para someterse a una evaluación médica en lugar de viajar con la selección a Bélgica.
Zidane optó por no llamar a un sustituto de última hora y prefirió confiar en las opciones que ya tenía.
- Anadolu Agency
La polémica sobre el terreno de juego, culpada de la lesión de rodilla del capitán en Turquía
La frustración interna salió a la superficie en el seno de la concentración de Francia por el estado del terreno de juego del estadio Kocaeli, en Izmit, donde Mbappe sufrió su contratiempo. Según L'Equipe, el cuerpo médico señaló el mal estado del césped como un factor principal que contribuyó a la lesión, al considerar que provocó que el capitán perdiera pie antes de torcerse la rodilla.
El equipo médico dio luz verde a Mbappe para regresar a España e iniciar de inmediato la rehabilitación con el Real Madrid.
Zidane centra ahora su atención en reequilibrar su delantera de cara al viaje a Bruselas.
Camavinga y los nuevos debutantes, en línea para ser titulares
Zidane pretende depositar su confianza en el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, un jugador al que tiene en alta estima pese a no haberlo dirigido nunca a nivel de club. Camavinga participó en ejercicios posteriores al entrenamiento junto al "grupo de Rennes" en Clairefontaine, manteniendo alta la energía dentro del grupo.
El carrilero del Inter de Milán Andy Diouf podría actuar como lateral izquierdo, mientras que Lucas Da Cunha está en línea para ocupar un puesto de mediocentro defensivo titular.
Zidane quiere evaluar la profundidad de su plantilla antes del partido de alto perfil de regreso a casa del viernes contra Italia en el Stade de France.
- PS Images
Francia apunta a una victoria en Bruselas para mantener el impulso en la Liga de Naciones
Francia completa su preparación para el partido a puerta cerrada en el complejo de entrenamiento del Union Saint-Gilloise antes del saque inicial del lunes a las 20:45 en Bruselas. Un resultado positivo ante Bélgica mantendría al equipo de Zidane en el buen camino en el Grupo A.
Bélgica busca una rápida recuperación en casa tras su derrota ante Italia en Roma.
Francia busca asegurar los tres puntos antes de recibir a Italia en París el 2 de octubre.
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