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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Getty
Adhe Makayasa

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La cuenta de Cristiano Ronaldo dio «Me gusta» a una publicación de Instagram que afirma que «la FIFA quería darle el Mundial a Messi», tras las acusaciones de «corrupción» antes de la final que Argentina perdió contra España

C. Ronaldo
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La cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo pareció dar «Me gusta» a una publicación que acusaba a la FIFA de corrupción y afirmaba que intentó otorgar el Mundial 2026 a Lionel Messi. Este gesto viral salió a la luz antes de la final en la que Argentina perdió contra España, en un torneo marcado por polémicas arbitrales.

  • Las redes sociales suscitan debate

    La cuenta verificada de Ronaldo en Instagram dio «Me gusta» a un vídeo que acusa a la FIFA de corrupción para favorecer a Argentina en la final del Mundial 2026. Esto ocurrió justo después de que el equipo de Lionel Scaloni perdiera 1-0 en prórroga contra España. El vídeo incluye críticas de la periodista española Pilar Rodríguez Losantos sobre un supuesto arbitraje favorable a la Albiceleste a lo largo del torneo en Norteamérica.


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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un periodista denuncia parcialidad en el torneo

    Antes de la final, Losantos criticó con dureza en «Espejo Público» las decisiones arbitrales internacionales: «¡Argentina debería haber quedado eliminada hace al menos cinco partidos! ¡Solo siguen en el torneo gracias a la ayuda de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del planeta!

    No le tengo miedo a Argentina, sino a Gianni Infantino. ¡Parecerá que jugamos contra toda la FIFA, que quiere regalarle el Mundial a Lionel Messi!».

  • Las polémicas arbitrales empañan la carrera

    Las acusaciones de parcialidad arbitral crecieron tras la dramática victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto en octavos, marcada por la anulación del gol de Mostafa Zico tras revisar el VAR y por un penalti reclamado por Egipto que no se concedió.

    La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó una queja formal ante la FIFA, tal como informó HuffPost, afirmando: «Defender los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como algo secundario. Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación».

    Sin embargo, el responsable de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones de parcialidad, y el defensa argentino Lisandro Martínez calificó la labor arbitral de «excelente».

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  • ronaldo messi(C)Getty images

    ¿Qué les depara el futuro a Messi y Ronaldo?

    La legendaria rivalidad entre Messi y Ronaldo parece llegar a su fin tras el Mundial. A sus 39 años, el astro del Inter de Miami aún no ha anunciado su retirada de la selección, pero se da por hecho que ya no volverá a jugar con Argentina.

    Ronaldo, de 41 años, tampoco ha anunciado su retiro de la selección lusa, y su exentrenador en el Al-Nassr, Jorge Jesús, acaba de firmar para dirigirla hasta el Mundial 2030.