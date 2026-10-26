La crisis entre Al-Nassr y Al-Wasl se intensifica: la Confederación Asiática en el punto de mira y una batalla legal se asoma en el horizonte

La polémica no se detuvo en la decisión de aplazar el enfrentamiento entre el Al Nassr y el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, sino que el asunto se transformó en una crisis que trasciende los límites del partido, después de generar interrogantes sobre las justificaciones de la decisión y su grado de coherencia con el principio de igualdad de oportunidades entre los clubes.

Entre el empeño de la parte saudí en completar los preparativos necesarios para disputar el encuentro y las circunstancias que impidieron la llegada de la delegación del Al Wasl, la Confederación Asiática se encontró ante una oleada de críticas y de peticiones para que aclarara lo sucedido.

La crisis no residía únicamente en el cambio de la fecha de un partido, sino en los detalles que rodearon la decisión, especialmente después de que la Federación Saudí de Fútbol confirmara que había completado los preparativos organizativos necesarios, incluidos los permisos de vuelo y la coordinación con las entidades competentes, además de la llegada del cuerpo arbitral y del comisario del partido a Riad.

Estos datos abrieron la puerta a interrogantes sobre los motivos que llevaron a la Confederación continental a aplazar el encuentro, y sobre si las circunstancias que afrontó el equipo emiratí se enmarcaban dentro de los casos que justifican el cambio de la fecha del enfrentamiento.