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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

La crisis entre Al-Nassr y Al-Wasl se intensifica: la Confederación Asiática en el punto de mira y una batalla legal se asoma en el horizonte

FEATURES
Al Nasr FC vs Al-Wasl
Al Nasr FC
Al-Wasl
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

¿Qué ocurrió?

La polémica no se detuvo en la decisión de aplazar el enfrentamiento entre el Al Nassr y el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, sino que el asunto se transformó en una crisis que trasciende los límites del partido, después de generar interrogantes sobre las justificaciones de la decisión y su grado de coherencia con el principio de igualdad de oportunidades entre los clubes.

Entre el empeño de la parte saudí en completar los preparativos necesarios para disputar el encuentro y las circunstancias que impidieron la llegada de la delegación del Al Wasl, la Confederación Asiática se encontró ante una oleada de críticas y de peticiones para que aclarara lo sucedido.

La crisis no residía únicamente en el cambio de la fecha de un partido, sino en los detalles que rodearon la decisión, especialmente después de que la Federación Saudí de Fútbol confirmara que había completado los preparativos organizativos necesarios, incluidos los permisos de vuelo y la coordinación con las entidades competentes, además de la llegada del cuerpo arbitral y del comisario del partido a Riad.

Estos datos abrieron la puerta a interrogantes sobre los motivos que llevaron a la Confederación continental a aplazar el encuentro, y sobre si las circunstancias que afrontó el equipo emiratí se enmarcaban dentro de los casos que justifican el cambio de la fecha del enfrentamiento.

  • El Al Nassr está listo: ¿por qué se aplazó el enfrentamiento?

    Estaba previsto que el Al-Nassr recibiera al Al-Wasl en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en el marco de la Liga de Campeones de Élite de Asia, pero la imposibilidad de que viajara la delegación del equipo emiratí provocó el aplazamiento del partido por decisión de la Confederación Asiática.

    La crisis estuvo ligada a dificultades relacionadas con el viaje y las circunstancias que rodearon el tráfico aéreo, en un momento en el que la Federación Saudí afirmó haber completado los procedimientos y las coordinaciones necesarias para la celebración del encuentro.

    Esta disparidad entre la preparación de los dispositivos dentro de Arabia Saudí y la imposibilidad de que llegara la delegación del Al-Wasl suscitó interrogantes en el ámbito deportivo, especialmente tras la llegada del cuerpo arbitral y del comisario del partido a Riad.

    Sin embargo, este punto por sí solo no basta para concluir que la decisión de aplazamiento vulnera los reglamentos, ya que la valoración jurídica depende de la naturaleza de las circunstancias que afrontó la delegación emiratí, de las pruebas en las que se basó la Confederación Asiática al tomar su decisión y del grado de aplicación de las disposiciones de fuerza mayor o de los casos excepcionales al incidente.

  • El fantasma del pasado regresa: el Al-Hilal, presente en las comparaciones

    La polémica no se limitó a la afición del Al Nassr, ya que la crisis volvió a poner sobre la mesa hechos anteriores relacionados con el Al Hilal, que se evocaron en los debates sobre el trato de la Confederación Asiática de Fútbol a las condiciones de viaje y las crisis imprevistas. Entre los más destacados figura el caso en que el equipo se vio obligado a viajar por carretera hasta Qatar en circunstancias difíciles, además de su eliminación de la Liga de Campeones de Asia en 2020 durante la crisis de la pandemia de coronavirus, después de que no pudiera cumplir con los requisitos de participación debido a los contagios por el virus dentro de la delegación.

    Estas comparaciones alimentaron las peticiones de aplicar los reglamentos con criterios claros y constantes a todos los clubes, al margen de los distintos nombres de los equipos o de sus nacionalidades.

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    No obstante, la comparación jurídica entre los hechos no se sostiene por el mero parecido aparente de las circunstancias, pues cada caso está ligado a sus propios detalles y a los reglamentos vigentes en ese momento, además de a las decisiones oficiales y los motivos en los que se fundamentaron.

    Y queda la pregunta más importante: ¿trató la Confederación Asiática de Fútbol los casos similares con los mismos criterios? La respuesta exige consultar las justificaciones oficiales de cada decisión, y no limitarse a comparar los resultados finales, lo que hace que publicar los detalles de la última decisión y explicarla sea algo necesario para contener la polémica.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Tiene el Al-Nassr opción de escalar el caso legalmente?

    El aspecto legal entró en escena en plena crisis, en medio de las exigencias de aclarar la base reglamentaria en la que se apoyó la Confederación Asiática para aplazar el partido, y hasta qué punto la decisión se ajusta a los reglamentos del torneo.

    Los críticos consideran que el hecho de que la Federación Saudí y el Al Nassr hayan completado los preparativos necesarios para disputar el encuentro exige una explicación clara de lo sucedido, especialmente a la luz de la llegada del cuerpo arbitral y del comisario del partido a Riad.

    Sin embargo, hablar del derecho del Al Nassr a los puntos del partido o de considerar al Al Wasl perdedor por un resultado de 3-0 sigue siendo prematuro mientras no se resuelva hasta qué punto los artículos del reglamento son aplicables al caso, y si existen circunstancias excepcionales reconocidas oficialmente, pues el aplazamiento no implica automáticamente la derrota del equipo imposibilitado de viajar, del mismo modo que la reclamación de los puntos no basta por sí sola para garantizar su obtención, ya que el asunto depende de las pruebas, los procedimientos y las decisiones emitidas por las autoridades competentes.

    De ahí la importancia de que el Al Nassr y la Federación Saudí obtengan una aclaración oficial sobre los motivos del aplazamiento, los artículos reglamentarios en los que se apoyó la decisión y los procedimientos disponibles para recurrirla, si existen razones reglamentarias para ello.

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  • Un enfrentamiento aún por decidir: la decisión esperada marcará el rumbo

    La crisis entre el Al Nassr y el Al Wasl pone a la Confederación Asiática de Fútbol ante una prueba relacionada con la claridad de sus decisiones y su capacidad para explicarlas a los clubes y a las aficiones, especialmente cuando las circunstancias del aplazamiento suscitan interrogantes sobre la justicia competitiva. Lo que se requiere no se limita a fijar una fecha alternativa para el partido, sino que se extiende a aclarar las razones que hicieron del aplazamiento la opción adoptada y cómo se aplicaron los reglamentos en este caso.

    En cuanto al Al Nassr, tendrá ante sí opciones que determinarán los detalles de la decisión oficial y lo que permitan los reglamentos, ya sea mediante la solicitud de aclaraciones o recurriendo a las vías de impugnación disponibles. El litigio podría evolucionar hacia instancias de arbitraje deportivo superiores, si se agotan los procedimientos pertinentes y se reúnen las condiciones legales necesarias para ello.

    A la espera de que se aclare el panorama, el caso sigue abierto a preguntas importantes, pero su resolución no llegará a través de la ira de la afición ni de las comparaciones por sí solas, sino mediante los reglamentos, las pruebas y la interpretación oficial. El verdadero criterio en esta crisis es el grado de compromiso de todas las partes con las normas que rigen la competición y la garantía de que se apliquen de forma clara y coherente a todos.

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