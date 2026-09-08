Tres partidos, tres puntos sumados. Una victoria y dos derrotas, la última el domingo, en casa contra el Paris FC. El Marsella ha arrancado la Ligue 1 con el freno de mano echado, algo inevitable tras un verano mirando, soñando con refuerzos, sin la posibilidad de alcanzarlos. En la casilla de nuevos fichajes hay un enorme cero, en el Velodrone no se ha visto a nadie nuevo y el futuro no promete nada bueno. Lo confirma el presidente del OM, Stéphane Richard, según el cual las medidas de austeridad continuarán en los próximos meses. Algo inevitable para no salirse de los parámetros de la DNCG.
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La crisis del Marsella: ventas de sus figuras, recortes en la masa salarial y una clasificación que da pena. El futuro no es halagüeño
«Los recortes aún no han terminado»
«En conjunto, la plantilla se ha reducido y hemos conseguido una reducción significativa de la masa salarial —dijo Richard—. Esto no tiene precedentes en la historia del club en un periodo tan breve. Siguen en marcha las negociaciones con algunos jugadores, a quienes agradezco. Algunos se ofrecieron espontáneamente, otros expresaron su interés en participar en este esfuerzo crucial, que debemos emprender para poder demostrar todo lo que hemos logrado a final de año de cara a la reunión con la DNCG (el órgano de supervisión financiera del fútbol francés). Nuestra trayectoria ha cambiado por completo con respecto a las dos últimas temporadas. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, eso está claro, pero todo lo que aún podamos hacer nos ayudará en nuestra causa, en nuestra argumentación ante la DNCG a final de año».
Se va Greenwood, Genesio ‘pelea’ por Paixao
Bajo la presión de la DNCG y de la normativa europea sobre el Fair Play Financiero, el Marsella se ha comprometido a reducir su masa salarial de 160 millones de euros a menos de 100 millones. La reducción ha sido del 30-35 %, pero no es suficiente: el OM seguirá trabajando para reducir la masa salarial y para buscar posibles traspasos con los que generar ingresos por ventas. En los últimos años, con la gestión de Longoria y Benatia, se ha ido más allá de lo razonable, también para contentar a De Zerbi; sin los ingresos derivados de la clasificación para la Champions League, de repente han empezado tiempos de vacas flacas.
La hemorragia, en resumen, aún no ha terminado: en verano se marcharon jugadores clave como Greenwood, Timber y Rulli. Aubameyang, Balerdi y Pavard, entre otros, fueron bloqueados a última hora, por ejemplo Paixao y Hojbjerg, por los que Bruno Genesio se interpuso. El OM sí necesita cuadrar las cuentas, pero no puede permitirse vivir una temporada a la sombra. La afición es exigente y merece más.
TODO SOBRE LOS HOMBROS DE GOUIRI
El Marsella de hoy es en buena parte el mismo que no logró clasificarse para la Europa que cuenta hace unos meses. De Lange, el año pasado suplente de Rulli, ha sido ascendido a titular; en defensa resiste la vieja guardia, con Emerson Palmieri, Aguerd y Egan Riley. Hojbjerg sigue siendo el pilar en el centro del campo; en ataque, los goles deben garantizarlos Paixao, Gouiri, autor de 4 goles en 3 partidos, y Harit, de vuelta tras la experiencia en el Basaksehir. Además de Faris Moumbagna, el año pasado un objeto misterioso en Cremona (5 partidos, 88' jugados, 0 goles). Genesio, para meterse en Europa, debe obrar casi un milagro: para volver a ver al OM pelear por los puestos que importan hará falta tiempo. Mucho tiempo.
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