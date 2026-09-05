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La crisis de lesiones del Real Madrid se agrava, ya que Marc Cucurella se convierte en una gran duda para el duelo de la Champions League contra el Inter de Milán
Cucurella sufre un revés en la derrota ante el Real Madrid
El Madrid sufrió un doble contratiempo en su reciente encuentro contra el Real Betis. Además de condenar al equipo a su primera derrota de la temporada, el partido terminó con el lateral Cucurella teniendo que retirarse en los últimos compases. El lateral izquierdo español se ha consolidado recientemente como la primera opción de Mourinho en defensa, desplazando a Alvaro Carreras del once inicial. Su salida en el tramo final deja en el aire su disponibilidad para el próximo calendario europeo.
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Mourinho confirma la sustitución por calambres
Hablando después del pitido final, Mourinho aclaró el motivo de sustituir a su lateral titular en los últimos minutos del partido. El técnico confirmó que la decisión se tomó únicamente como medida de precaución tras el cansancio físico.
"Carreras entró por Cucurella debido a calambres", Mourinho explicó a los periodistas tras la derrota.
Aunque no se cree que el problema sea grave, recuperarse a tiempo para el compromiso de entre semana sigue siendo un reto delicado, según Mundo Deportivo. El reciente ganador del Mundial afronta ahora un calendario muy ajustado antes de que el Madrid vuelva a la competición.
La lista de lesionados crece antes del crucial duelo europeo
Cucurella podría sumarse a una lista cada vez más amplia de ausencias para Mourinho. El Real Madrid ya lidia con importantes problemas de efectivos en su plantilla, ya que varios jugadores clave siguen de baja.
Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy y Endrick se encuentran actualmente recuperándose de sus lesiones. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de que Tchouameni o Rodrygo puedan recuperarse a tiempo para jugar. Para colmo, Arda Guler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga no están disponibles por sanción. Todas estas ausencias combinadas dejan a Mourinho con opciones muy limitadas en varias posiciones.
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El Madrid centra su atención en el duelo contra el Inter de Milán
El Madrid tiene previsto volver a los entrenamientos el domingo para comenzar la preparación de su estreno en la Liga de Campeones. Se enfrenta al Inter de Milán el martes en lo que se ha convertido en un duelo de alta tensión.
Tras su primera derrota en la competición doméstica, lograr un resultado positivo ante un rival con pedigrí europeo es ahora de vital importancia. Mourinho seguirá de cerca el estado de Cucurella en las próximas sesiones de entrenamiento antes de tomar su decisión definitiva sobre la convocatoria. Si Cucurella no se recupera a tiempo, Carreras está listo para entrar en el once inicial de cara al duelo decisivo del martes.
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