Hablando después del pitido final, Mourinho aclaró el motivo de sustituir a su lateral titular en los últimos minutos del partido. El técnico confirmó que la decisión se tomó únicamente como medida de precaución tras el cansancio físico.

"Carreras entró por Cucurella debido a calambres", Mourinho explicó a los periodistas tras la derrota.

Aunque no se cree que el problema sea grave, recuperarse a tiempo para el compromiso de entre semana sigue siendo un reto delicado, según Mundo Deportivo. El reciente ganador del Mundial afronta ahora un calendario muy ajustado antes de que el Madrid vuelva a la competición.