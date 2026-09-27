El difícil inicio de temporada del Manchester United se ha visto agravado por nuevas preocupaciones por lesión en torno a Dorgu. El joven talento fue titular en la banda derecha en el partido en el que Dinamarca recibía a Gales en Copenhague el lunes por la noche, pero su encuentro se vio truncado de forma frustrante cuando cayó al suelo y necesitó asistencia médica apenas 30 minutos después del inicio.

El cuerpo médico danés señaló rápidamente que el jugador no podía continuar, lo que obligó a una sustitución temprana. Se vio a Dorgu bajar cojeando directamente por el túnel hacia el vestuario, con el atacante del Reims Mohamed Daramy entrando en su lugar. Aunque la naturaleza exacta y la gravedad de la lesión todavía no se han confirmado oficialmente, se espera que el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ofrezca una actualización a los medios una vez suene el pitido final.