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La crisis de lesiones del Arsenal empeora mientras Kai Havertz sufre un contratiempo en los isquiotibiales con Alemania a las órdenes de Jurgen Klopp
El debut de Klopp, estropeado por un gol en los últimos minutos
La etapa de Klopp como seleccionador de Alemania comenzó con un frustrante empate 1-1 contra Países Bajos, pero el resultado quedó eclipsado por una preocupante lesión del delantero del Arsenal Havertz. El exentrenador del Liverpool parecía encaminado a una victoria en su debut en el partido de la UEFA Nations League después del gol de Felix Nmecha en la primera parte.
Sin embargo, un gol del empate de Cody Gakpo en el tiempo añadido privó a Klopp de un estreno triunfal en su carrera como seleccionador. El golpe final agravó una noche difícil para Alemania, que perdió por lesión a dos de sus principales estrellas ofensivas. Havertz fue sustituido en el minuto 32 tras recibir una dura entrada de Quinten Timber, lo que hace que el Arsenal esté pendiente de su estado físico de cara a un tramo doméstico crucial.
- AFP
Doble golpe por lesión para Alemania
La preocupación más urgente tanto para Alemania como para el Arsenal gira en torno a Havertz, que cayó con un presunto problema en los isquiotibiales poco después de la dura entrada de Timber. El delantero tuvo que ser atendido sobre el césped por los servicios médicos antes de ser sustituido por Younes Eboutalib.
La situación era igual de sombría para la estrella del Bayern Musiala, que no pudo llegar al inicio del partido tras detenerse por unas aparentes molestias en el muslo durante el calentamiento previo. En declaraciones a RTL después del pitido final, Klopp expresó su preocupación por ambos jugadores.
«Ambos se están sometiendo ahora mismo a una resonancia magnética. Espero que tengamos el diagnóstico esta noche (jueves)», reveló Klopp. «Pero, por supuesto, esto no es buena señal. Espero que no sea nada grave. Probablemente los chicos sean baja para nosotros. Pero ojalá vuelvan a jugar relativamente pronto».
Arteta, preocupado por una plantilla mermada
La creciente lista de lesionados será un gran quebradero de cabeza para Mikel Arteta, que ya está lidiando con ausencias importantes durante este parón internacional. El Arsenal ha visto cómo Declan Rice y Marli Salmon se caían de las convocatorias de Inglaterra absoluta y sub-18, respectivamente.
Además, Jurrien Timber se quedó completamente fuera de la convocatoria de los Países Bajos para el duelo contra Alemania. El seleccionador neerlandés Xavi confirmó que estaba adoptando un enfoque prudente con el estado físico del defensa tras sus recientes problemas de lesión. Con Havertz sumándose ahora a esa creciente lista de preocupaciones, Arteta estará desesperado por recibir noticias positivas desde los servicios médicos de Alemania.
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¿Qué le espera a Havertz?
Los comentarios de Klopp tras el partido sugieren con fuerza que Havertz y Musiala se perderán los próximos tres compromisos de Alemania. La selección tiene previsto enfrentarse a Grecia en casa y fuera, con un duelo crucial ante Serbia entre medias.
Para el Arsenal, la prioridad inmediata es determinar si Havertz estará disponible para su próximo encuentro de la Premier League contra el Leeds United el 10 de octubre. Arteta y su cuerpo técnico esperan ahora con inquietud los resultados de la resonancia magnética, con la esperanza de que el presunto problema en los isquiotibiales no le obligue a permanecer mucho tiempo de baja.
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