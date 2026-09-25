La etapa de Klopp como seleccionador de Alemania comenzó con un frustrante empate 1-1 contra Países Bajos, pero el resultado quedó eclipsado por una preocupante lesión del delantero del Arsenal Havertz. El exentrenador del Liverpool parecía encaminado a una victoria en su debut en el partido de la UEFA Nations League después del gol de Felix Nmecha en la primera parte.

Sin embargo, un gol del empate de Cody Gakpo en el tiempo añadido privó a Klopp de un estreno triunfal en su carrera como seleccionador. El golpe final agravó una noche difícil para Alemania, que perdió por lesión a dos de sus principales estrellas ofensivas. Havertz fue sustituido en el minuto 32 tras recibir una dura entrada de Quinten Timber, lo que hace que el Arsenal esté pendiente de su estado físico de cara a un tramo doméstico crucial.