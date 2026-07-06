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Grafica Calciomercato In Tackle Ancelotti Brasile 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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La crisis de Brasil lleva veinte años y Ancelotti también tiene culpas: ¿es él el hombre adecuado para reconstruir la Seleção?

Brazil
C. Ancelotti
World Cup
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Opinion
Neymar
Vinicius Junior

El nuevo fracaso de la Seleção en el Mundial genera dudas sobre su futuro.

Aunque no sorprende del todo, el fracaso refleja la peor crisis de la historia de uno de los movimientos futbolísticos más prestigiosos y ganadores del mundo. Brasil, eliminado por primera vez en octavos de un Mundial en 36 años —tras las decepciones de 1934 y 1966, y la última en Italia '90 ante la Argentina de Maradona y Caniggia— a manos de una espectacular Noruega, está en el año cero.

Así lo reconocieron los propios protagonistas: los líderes en declive Marquinhos y Casemiro —este último entre lágrimas— cedieron el testigo a la nueva generación, mientras el seleccionador Carlo Ancelotti habló más de un nuevo comienzo que del fin de un ciclo, y ya planea el Mundial del centenario, el de 2030.


ANCELOTTI: «DERROTA INMERECIDA, ESTO DEBE SER EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO»


  • LOS JUICIOS CONTRA ANCELOTTI

    Tras el fracaso, en Brasil seanalizan sin piedad las causas y se critica a los veteranos por falta de mentalidad ganadora. También se examina el papel del entrenador italiano, contratado hace un año como salvador. La Seleção, que acabó quinta en la fase de clasificación, generaba tanta preocupación que se creyó que su llegada bastaría para resolver los problemas. Acaba de renovar hasta 2030, pero tras un Mundial poco convincente su crédito ya disminuye.

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  • EL SIGNIFICADO DE LAS ÚLTIMAS ELIMINACIONES

    Desde su último título mundial en 2002, Brasil ha sido eliminado seis veces seguidas: cuatro en cuartos, una en semis (el 1-7 ante Alemania en casa) y otra ante Noruega en octavos. Nunca antes había fallado en seis ediciones seguidas. Lo preocupante es que, tras caer ante Francia, Holanda y Alemania, las tres últimas eliminaciones fueron a manos de equipos antes considerados “secundarios”: Bélgica, Croacia y Noruega. En los últimos 10-15 años esos equipos han crecido gracias a proyectos sólidos, mientras la Seleção y su Federación perdían el rumbo. Brasil, como Italia o Alemania, creyó poder vivir de rentas.

  • LA DESAPARICIÓN DE LOS EXCEPCIONALES

    El colapso de Brasil en el Mundial 2026 marca el fin de una idea de fútbol: la identidad global del “joga bonito”, más espectáculo que resultado. El «joga bonito» ya es un recuerdo triste: tras Neymar, Brasil apenas ha generado figuras de la talla de Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, Ronaldo, Romario, Ronaldinho o Kaká. El mayor síntoma de su declive técnico es la falta de talento en el centro del campo y la ausencia de un ‘9’ de referencia. Ronaldo «el Fenómeno» fue el último gran ariete, entre las promesas incumplidas de Adriano y Pato y la insuficiencia de sus sucesores: Luis Fabiano, Hulk, Fred, Gabriel Jesús, Richarlison, Igor Thiago o Mateus Cunha, por citar solo algunos.

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  • ¿SIGUE SIENDO ANCELOTTI EL HOMBRE ADECUADO?

    En este panorama desolador en términos de calidad pura, Carlo Ancelotti —que a nivel de clubes siempre ha sido más un gestor de auténticos campeones que un artífice de proyectos— ha intentado ocultar las numerosas, demasiadas limitaciones de una selección que, a la hora de la verdad, ante el primer rival de peso, se ha desmoronado. No supo aprovechar las ocasiones que tuvo para darle la vuelta al partido contra Noruega —fallos decisivos de Bruno Guimaraes y de Endrick, recién ingresado en la segunda parte, en un uno contra uno con Nyland—, el equipo se derrumbó ante un rival fresco y entusiasta que mantuvo la posesión y obligó a Brasil a jugar de contraataque.

    Más allá de las decisiones de Ancelotti —como dejar fuera a João Pedro o llevar al suplente de Neymar— y del pobre juego mostrado, lo difícil viene ahora. ¿Tiene Brasil, como movimiento futbolístico, una cantera de la que surjan las futuras estrellas? ¿Ha preparado las contramedidas para salir de más de veinte años de crisis que lo han llevado a un peligroso anonimato?