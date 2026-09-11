El Bayern de Múnich se ha convertido en el segundo equipo en la historia de la Liga de Campeones de Europa en superar la barrera de los 900 goles, por detrás del Real Madrid, que ha marcado 1.139 goles. El Barcelona ocupa el tercer lugar con 767 goles, y el Manchester United el cuarto con 549 goles.

Michael Olise participó en 34 goles durante el año 2026 en todas las competiciones, con un registro de 17 goles y 17 asistencias. Entre los jugadores de las cinco grandes ligas europeas, solo le supera su compañero Harry Kane, que participó en 39 goles, con 34 goles y 5 asistencias.

El astro francés disputó el cuarto partido de su carrera en la Liga de Campeones de Europa en el que participa en 3 goles o más, igualando la cifra de Raphinha como el jugador que más veces ha logrado esta hazaña desde su debut en el torneo en septiembre de 2024.

En cuanto a Harry Kane, ha marcado en 8 partidos consecutivos en la Liga de Campeones de Europa, con un total de 10 goles. Necesita marcar en un partido más para igualar la racha más larga de un jugador del Bayern de Múnich, en poder de Robert Lewandowski, que anotó en 9 partidos consecutivos en dos ocasiones entre los años 2019 y 2021. La racha más larga en la historia del torneo pertenece a Cristiano Ronaldo, que marcó en 11 partidos consecutivos entre 2017 y 2018.

Kane también encabeza la lista de los jugadores con más participaciones en goles en la Liga de Campeones durante las tres últimas temporadas, desde la temporada 2024-2025, con 31 participaciones, con un registro de 26 goles y 5 asistencias, superando por 3 participaciones a sus rivales más cercanos, Ousmane Dembélé y Raphinha, cada uno con 28 participaciones.