«La cosa pinta muy mal»: el delantero del Liverpool Hugo Ekitike sufre una grave lesión contra el PSG. ¿Se perderá el Mundial?

El entrenador del LFC, Arne Slot, reconoció: «La situación parece grave, pero aún no sé en qué medida». El miércoles se someterá a más pruebas.

«Ya hemos perdido a varios jugadores esta temporada», recordó Slot, y para Ekitike es «especialmente duro» en este momento clave.

En el 28’, Ekitike intentó controlar un pase en profundidad de Szoboszlai, tropezó y cayó. Inmediatamente se agarró el talón y negó con la cabeza mientras recibía atención médica.

Mientras recibía atención médica, jugadores rivales como Achraf Hakimi y Willian Pacho le tomaron las manos para consolarlo.

Con Ekitike probablemente de baja por mucho tiempo y fuera del Mundial con Francia, Mohamed Salah entró al campo a la media hora.