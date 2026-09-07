La tensión en el Emirates Stadium llegó a un punto de ruptura durante los últimos minutos de un vibrante derbi londinense. Con el Chelsea buscando el empate, Rogers intentó irrumpir hacia delante para apoyar a Cole Palmer, que lideraba un peligroso contraataque.

Sin embargo, Rice frenó el impulso con una zancadilla deliberada que hizo caer al césped al fichaje estival de los Blues. El incidente dejó a Rogers fuera de sí y desembocó en un cara a cara en el que se vio al jugador del Chelsea agitando el dedo ante la estrella del Arsenal.

Analizando el incidente en el pódcast The Good, The Bad & The Football, Scholes no se mordió la lengua en su valoración de las tácticas de Rice. "¿Crees que hay algo entre Rogers y Rice? ¿Crees que podría haber habido algo durante el verano? Lo que Rice le hizo fue lo más irritante del mundo. Cuando la gente te hace una zancadilla mientras corres. Derribó a Morgan Rogers, y con razón", le dijo Scholes a su excompañero Nicky Butt.