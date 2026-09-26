¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

La corrupción en el fichaje de Bondarenko y la elección de Bosnić: Roy Pedro abre fuego contra sus críticos en Al Ahly

Al Ahli
1ª División
Al Nasr FC
J. Felix
A. Bondarenko
M. Pusic
M. Jaissle
Arabia Saudita
Portugal
Ucrania
Países Bajos
Alemania

Fuertes declaraciones del exdirector deportivo

El portugués Rui Pedro, exdirector deportivo del club Al-Ahli saudí, respondió a las acusaciones de corrupción que le señalaban, en relación con el fichaje del centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, procedente del Shakhtar Donetsk.

Rui Pedro fue objeto de amplias críticas por parte de la afición del Al-Ahli, que llegaron incluso a acusarlo de corrupción, debido a su insistencia en fichar a Bondarenko en el pasado mercado de verano, hasta el punto de que la situación terminó con su destitución del cargo de director deportivo del club.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Acusaciones de corrupción en el fichaje de Bondarenko

    Rui Pedro respondió a esas acusaciones en una extensa entrevista con el diario portugués "A Bola", donde afirmó: "Todos los fichajes deben contar con la aprobación técnica y económica por parte del comité de captación de la Liga Profesional Saudí".

    Y explicó: "El fichaje de Bondarenko fue aprobado por el comité por un valor de 14 millones de euros, mientras que la operación costó solo 7 millones, y su salario era inferior a la mitad del salario que había sido aprobado, además de que obtuvo una valoración destacada desde el punto de vista técnico".

    Y añadió: "Por lo tanto, esto es un discurso absurdo y sin fundamento; todo se hizo de una manera sumamente transparente".

    Y aclaró: "Fichamos a un nuevo entrenador cinco días antes del comienzo de la temporada, y este entrenador no tuvo ninguna influencia en la elección de la plantilla del equipo. Cuando llegó, detectó que había una carencia en una de las posiciones y dijo que necesitaba a un jugador con unas características determinadas para que el equipo tuviera más el balón; recomendó a un jugador en el que quería apoyarse y con el que había trabajado durante dos temporadas en el Shakhtar".

    Y prosiguió: "El jugador fue aprobado por parte del club y del comité de captación, y teníamos que tomar una decisión en aquel momento, dar nuestra confianza al entrenador y ayudarle a que el equipo jugara de la manera que él quería".

    Y concluyó: "De ahí surgió el fichaje de Bondarenko, que en un principio ni siquiera figuraba entre la lista de jugadores objetivo".

    • Anuncios

  • Rui Pedro abre fuego contra sus críticos

    Pedro afirmó que conoce el origen de esas acusaciones, y explicó: "Normalmente no presto atención a lo que ocurre en las redes sociales, que tienen un peso muy grande en Arabia Saudí".

    Y añadió: "No existe ningún tipo de control, y hay muchas páginas falsas, y muchos influencers que reciben dinero para moldear la opinión pública a favor de una persona determinada o en su contra; todo es muy caótico y muy violento".

    Y aclaró: "El club y el Fondo de Inversiones Públicas también saben quién está detrás de esas acusaciones. Se preocuparon por decirme que saben que el ataque no surgió de forma espontánea, sino que fue un ataque organizado".

    Y prosiguió: "Estábamos de acuerdo respecto a la identidad de las partes principales y a los motivos que llevaron a que todo eso ocurriera; es más, me presentaron una disculpa oficial y por escrito, y me dijeron que lo mismo le había pasado a mi predecesor en el cargo, algo que también aceleró su salida".

    Y agregó: "En su caso, la situación fue más grave, ya que lo esperaban a la puerta del colegio de su hija; en cambio, mi familia no estaba en Yeda, y por eso lidiar con el asunto no resultó tan difícil, pero imagino lo que debió de suponer para él".

    Y continuó: "Dicho de otro modo, nada de esto es nuevo, y yo no fui el primero en sufrir personalmente las consecuencias de estas posturas y actitudes. Ahora, no tengo derecho a revelar nada, pero ellos lo definieron todo por completo".

  • El fútbol asiático no es el mayor logro

    Por otro lado, Rui Pedro rechazó considerar que ganar el título de la Liga de Campeones de la Élite de Asia sea el mayor logro de su carrera profesional, o incluso con el Al Ahli, y explicó: "El logro más destacado de mi carrera fue ganar la liga con el Benfica, y la capacidad de cosechar títulos y contribuir a elevar al club a una posición más acorde con su historia y su estatus".

    Y añadió: "Cinco años consecutivos en la Liga de Campeones de Europa, siempre logrando buenos resultados, la participación en la Copa Mundial de Clubes y cuatro títulos oficiales; además, merecíamos conseguir algunos títulos adicionales, pero estoy muy orgulloso de lo que se logró en el Benfica, y de representar a ese club que, por encima de todo, es también el club de mi corazón".

    Y prosiguió: "Sin duda, ganar la Liga de Campeones de Asia es un logro importante, pero hay cosas que se consiguieron en el Al Ahli a las que hoy la gente no les da la misma importancia, aunque con el paso del tiempo se darán cuenta de la magnitud de lo que se logró".

    Y aclaró: "El Al Ahli estaba en segunda división hace tres o cuatro años, y luego pasó a ser uno de los clubes adquiridos por el Fondo de Inversiones Públicas, pero durante los dos primeros años del proyecto del Fondo perdió 37 puntos y luego 35 puntos en la liga respectivamente, y siempre estuvo lejos de competir por el título".

    Y continuó: "En el año en que llegué, en octubre, y tras disputar 6 o 7 jornadas, el Al Ahli ya estaba a 8 puntos del Al Nassr, y terminó la temporada a solo 5 puntos de él".

    Y agregó: "Desde que empezamos a trabajar con nuevas reglas y con un mayor grado de rigor y disciplina, ningún equipo sumó más puntos que el Al Ahli en la liga, durante el periodo desde octubre hasta el final de la temporada".

    Y completó: "Eso ocurrió en un club que no ganaba la liga ni la copa desde hacía más de 10 años; estuvimos en la pelea hasta el final en todas las competiciones locales, y al final ganamos la Liga de Campeones de Asia. Fue una temporada excepcional en todos los sentidos".

    Y aclaró: "Batimos el récord de goles marcados, batimos el récord de puntos, fuimos la mejor defensa de la liga, Ivan Toney fue el máximo goleador de la temporada y enviamos a 10 jugadores al Mundial".

    Y se explayó: "Es un trabajo del que me siento muy orgulloso, y con el paso del tiempo se aclarará la verdadera imagen de la magnitud de lo que se logró durante ese periodo, dentro y fuera del campo".

    Y prosiguió: "Creo que elevar el promedio de victorias de un club del 61% al 76% sin fichar jugadores ni cambiar de entrenador representa una prueba muy contundente de lo que se puede conseguir únicamente a través de la profesionalidad y la disciplina, la aplicación de reglas claras y un apoyo muy fuerte de la dirección deportiva al trabajo del entrenador; detalles cotidianos que son los que consiguen las victorias y los títulos".

    Y añadió: "Además, elevar el valor total de la plantilla del equipo en un 17% en un solo periodo de fichajes representa también un paso muy firme hacia la consolidación de un proyecto que se quiere que sea sostenible".

    Y prosiguió: "Revivir una academia que estaba agonizando, y que hoy ofrece resultados excelentes, incluida la lucha por el título de la Liga Joy de la Élite Sub-21".

    Y continuó: "Elevar todo el departamento médico a otros niveles de rigor y exigencia, crear desde cero los departamentos de scouting, datos y análisis, reestructurar por completo la infraestructura y el edificio de rendimiento, que funcionaba a menos del 50% de su capacidad, y aplicar reglas estrictas en las negociaciones y transparencia en el mercado de fichajes".

    Y concluyó: "Quizá ganar la Liga de Campeones de Asia sea la cara más visible del éxito, pero en lo que respecta a la sostenibilidad del club y a su permanencia a largo plazo, hemos conseguido otros logros más importantes e impresionantes".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Entretelones de la elección del sucesor de Yaisle

    Asimismo, el exdirector deportivo del Al-Ahli reveló los entresijos de la elección del neerlandés Marino Pusic para dirigir al equipo al inicio de la presente temporada, tras la marcha del técnico alemán Matthias Jaissle al Newcastle United.

    Y explicó: "Terminamos fichando a Marino Pusic, pero como considero que los portugueses están entre los mejores entrenadores del mundo, quizá habría sido muy lógico ir en esa dirección".

    Y matizó: "Sin embargo, el club me informó de inmediato de que no podía seguir ese camino (fichar a un entrenador portugués), porque sería otra fuente de discordia y de sospechas".

    Y añadió: "Iban a decir que aparté a Matthias (Jaissle) para traer a un entrenador portugués, algo que carece por completo de sentido, porque Matthias se marchó por decisión propia y el Newcastle pagó la cláusula de rescisión de su contrato".

    Y prosiguió: "Pero, en general, y desde el punto de vista de la imagen pública, lo que se transmitía constantemente a la afición era que la situación se había deteriorado hasta un punto en el que ya no había posibilidad de que continuáramos trabajando, y nada más lejos de la realidad, porque siempre trabajamos de manera concertada, honesta y respetuosa hasta el último día".

    Y concluyó: "Vítor Pereira era mi elección (para el Al-Ahli); es un entrenador excepcional y soy uno de los mayores admiradores de su trabajo, además de que cuenta con una gran experiencia profesional en la liga saudí, después de haber dirigido ya al Al-Ahli y al Al-Shabab; en cuanto a si aceptaría o no, esa es otra historia".

  • Los entresijos del conflicto con João Félix

    Además, João Pedro reveló los entresijos del desencuentro que tuvo con su compatriota João Félix, tras la victoria del Al Ahli sobre el Al Nassr la temporada pasada en la Roshn League.

    Y explicó: "Hablé con João varias veces después de aquello, y entendió por completo que todo se trató de un simple malentendido".

    Y añadió: "El Al Nassr estaba realizando una temporada extraordinaria, bajo la magnífica dirección del entrenador Jorge Jesus, y con un equipo liderado por Cristiano (Ronaldo). Si no hubiéramos ganado aquel partido, nos habríamos quedado inmediatamente fuera de la lucha por el título".

    Y prosiguió: "Aquel día no contábamos con (Roger) Ibáñez, que había sido expulsado en el partido anterior, y también estuvieron ausentes (Édouard) Mendy, (Riyad) Mahrez y (Franck) Kessié por su participación con sus selecciones nacionales en la Copa Africana de Naciones".

    Y continuó: "Nuestro portero fue el saudí (Abdulrahman) Al Sanbi, y en la primera parte íbamos ganando 2-0, pero él cometió un grave error que devolvió al Al Nassr al partido".

    Y agregó: "Nos fuimos al descanso con el marcador empatado, y allí los jugadores se unieron en torno a Al Sanbi, y al final ganamos el partido, y Al Sanbi realizó algunas paradas magníficas".

    Y añadió: "En aquel momento, no pensé en otra cosa que en celebrar con aquel joven que acababa de pasar por un momento muy difícil; ni siquiera me di cuenta de que estaba pasando junto a João, y cuando me llamaron la atención sobre ello sentí cierta sorpresa, y después entendí lo que había ocurrido".

    Y concluyó: "Me disculpé con João pero, como es evidente, todos estaban muy exaltados, y después hablamos, y todo quedó zanjado".

1ª División
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR